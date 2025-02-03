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        Haberler Magazin Turabi’nin tepki çeken şarkısına erişim engeli - Magazin haberleri

        Turabi'nin tepki çeken şarkısına erişim engeli

        Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, genel ahlaka aykırı ve kadınları aşağılayıcı ifadeler içerdiği gerekçesiyle Turabi Çamkıran'ın şarkısını yasakladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 21:10 Güncelleme: 03.02.2025 - 21:10
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        Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, yarışma programlarıyla tanınan Turabi Çamkıran'nın sosyal medyada tepki çeken şarkısına erişim engeli getirdi.

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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkı ve klibinde genel ahlaka aykırı ve kadınları aşağılayıcı ifadeler bulunduğu gerekçesiyle harekete geçti.

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        Bakanlık, bu içeriklerin toplum yapısını bozabileceği, cinsiyetçi ifadeler nedeniyle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu.

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        Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu şarkının yayından kaldırılmasına karar verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #turabi çamkıran
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