Turabi'nin tepki çeken şarkısına erişim engeli
Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, genel ahlaka aykırı ve kadınları aşağılayıcı ifadeler içerdiği gerekçesiyle Turabi Çamkıran'ın şarkısını yasakladı
Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, yarışma programlarıyla tanınan Turabi Çamkıran'nın sosyal medyada tepki çeken şarkısına erişim engeli getirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkı ve klibinde genel ahlaka aykırı ve kadınları aşağılayıcı ifadeler bulunduğu gerekçesiyle harekete geçti.
Bakanlık, bu içeriklerin toplum yapısını bozabileceği, cinsiyetçi ifadeler nedeniyle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu.