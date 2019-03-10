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Türbülans nedir sorusu şu an en sık aranılan kelimeler arasında yerini aldı. Türk Hava Yolları’nın İstanbul-New York seferini yapan uçağı inişe 45 dakika kala havada türbülansa girdi. 29 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı ve 4 kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
TÜRBÜLANS NEDİR?
Türbülans, uçak seyahatlerinde karşılaşılan ve herhangi bir ölçümünün mümkün olmaması nedeniyle ne zaman ortaya çıkacağı kestirilemeyen doğa olayıdır.
Türbülans en basit şekliyle düzensiz hava hareketi olarak tanımlanabilir. Güneş’ten gelen enerjideki değişimler nedeniyle atmosfer basıncında ortaya çıkan farklılıklar, farklı hızlarda hareket eden hava kütleleri, havanın bir dağ kütlesi çevresindeki hareketi, fırtınalar, jet akımları gibi farklı nedenlerle oluşabilir. Türbülans suyun içinde oluşan girdaplara benzetilebilir.
TÜRBÜLANS NASIL OLUŞUR?
Normal bir doğa olayı olması ve sık sık görülmesine rağmen bazı durumlarda tehlikeli olabilir. Çünkü türbülans açık ve bulutsuz havalarda da ortaya çıkabilir, çoğunlukla tahmin edilmesi ve uçakların radarları tarafından tespit edilmesi mümkün değildir. Genellikle yüksek irtifalarda görülür. Bu nedenle uçaklar beklenmedik şekilde türbülansa girebilir ve bu durum emniyet kemerlerinin takılı olmadığı durumlarda yolcuların yaralanmasına neden olabilir.
Uçağın türbülanstan nasıl etkilendiği türbülansın yoğunluğuna, uçağın büyüklüğüne ve irtifasına göre değişir. Türbülans uçağın hızında ve irtifasında ani değişikliklere neden olabilir. Yüzlerce kilometre hızla hareket eden bir uçağın hızındaki ve irtifasındaki küçük bir değişim ciddi sarsıntılara neden olabilir.
Ancak günümüzde kullanılan modern uçakların türbülans nedeniyle düşme ihtimali çok düşük. Ancak özellikle emniyet kemerlerinin takılı olmadığı durumlarda ciddi yaralanmalara ve nadiren de olsa ölümlere sebep olan sonuçları olabiliyor.
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