Turgut Altınok: Hiçbir emeklimizi mağdur etmeyeceğiz

Turgut Altınok, Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Altınok, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Altınok, dün katıldığı televizyon programında hükümetin emeklilere yönelik iyileştirmeler yapacağı yönündeki sözlerine ilişkin, "Bunu Cumhurbaşkanımızın açıklaması daha doğru. Cumhurbaşkanımız her zaman bütçe imkanları doğrultusunda destek olacaklarını söylüyor. Emeklilerimiz, başımızın tacı. 15 Nisan'da emeklilerimize 5 bin TL vereceğiz. Suyu yüzde 50 indireceğiz. AnkaraKart'a 400 TL değil, 2 bin 500 TL yükleyeceğiz. 31 Mart'tan sonra emeklilerimize ulaşım ücretsiz olacak. Emeklilerimize ayda 12-13 bin TL destek olmuş olacağız. Hiçbir emeklimizi mağdur etmeyeceğiz" dedi.

'YAVAŞ'A LONDRA'DA DAİREYİ NASIL VE HANGİ PARAYLA ALDIĞINI SORSUN' Bir gazetecinin açıkladığı mal varlığının haricinde Antalya'da 600 konutunun olduğu iddiasına ilişkin soruya yanıt veren Altınok, "Bana değil de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a, Londra'da daireyi nasıl ve hangi parayla aldığını sorsun. Bu mal varlığını bana değil de belediye başkanı olduktan sonra zengin olanlara sorun. Emlak vergilerimiz ödeniyor, gitsin baksın" diye konuştu. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.