Turgut Uyar şiirleri kaleme alırken simgeci bir söyleyişe, yoğun hayal gücüne ve şaşırtıcı tamlamalara önem vermiştir. Şiir ve düzyazı ayrımını ortadan kaldırarak uzun lirik şiirleri tercih etmiştir. Turgut Uyar’ın özellikle duygu yüklü aşk şiirleri ve sözleri büyük ilgi görmüştür. İkinci Yeni akımının önde gelen şairi olan Turgut Uyar şiirleri, sözleri ve alıntıları sizler için derledik. En güzel, duygusal Turgut Uyar’ın aşk şiirleri ve resimli sözleri ile kısa, öz alıntıları için en doğru yerdesiniz!

Turgut Uyar, 4 Ağustos 1927 yılında doğdu. Türk şiirinin önde gelen isimlerinden birisi olan Uyar, “Arz-ı Hal” şiiriyle tanınmıştır. Uyar'ın dil, tema, imge, anlatım biçimi, biçim/öz ilişkisi açısından büyük bir değişimi yansıttığı ilk İkinci Yeni kitabı olan Dünyanın En Güzel Arabistanı, 1959'da yayımlanmıştır. Arz-ı Hal, Türkiyem, Dünyanın En Güzel Arabistanı, Tütünler Islak, Her Pazartesi ve Divan gibi hafızalardan silinmeyen şiir kitapları vardır. Turgut Uyar aşk şiirleri, alıntıları ve kısa sözleri , ölümünün üstünden yıllar geçmesine rağmen unutulmamıştır.

Bir biz ikimiz varız güzel öbürleri hep çirkin.

Herkesin bir gideni vardır. İçinden bir türlü uğurlayamadığı.

Bu dünyada en iyi ben yenilirim. Dosta, düşmana, aşka

Başka havalar getir bana. İçinde biraz bahar olsun biraz da sen…

4 Ağustos 1927’de Ankara’da doğan sanatçı, babasının mesleği nedeniyle ilköğrenimini çeşitli kentlerde tamamlamıştır. 1946’da Bursa Işıklar Lisesi’ni, 1947’de Askeri Memurlar Okulu’nu bitirmiştir. Bir süre orduda subay olarak görev yaparak 1958’de ordudan ayrılmıştır. Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Ankara Bürosu ile Sanayi Bakanlığı’nda çalışmış, 1968’de emekliye ayrılmıştır. İlk şiiri 1947’de Yedigün dergisinde çıkan sanatçı yaşamını serbest yazar olarak sürdürmüş ve 1969’da öykü yazarı Tomris Uyar ile evlenmiştir. 22 Ağustos 1985’te İstanbul’da yaşamını yitirmiştir.

Herkes kendi derdinde anca, herkesin yüreği lime lime…

İşte, ben hep böyle bildiği gibi: Kaderi öpüp başıma koymuşum, gülüşüm, oturuşum, konuşuşum…Belli efendim, besbelli yaşamaktan soğumuşum.

Biri kurbağa öper, biri yüzyıllarca uyur, biri 7 cüceyle yaşar, biri kuleye kapatılır. Bir masal prensesi olsan bile kadınlık zor.

Düşünüyorum da biz büyüyerek çocukluk etmişiz.

“Kadınları mutlu etmenin 20 yolu” diye bir sürü gereksiz haber çıkıyor. Tek maddede açıklıyorum.: Dürüst olun yeter

Mutsuzluktan söz etmek istiyorum. Dikey ve yatay mutsuzluktan. Mükemmel mutsuzluğundan insan soyunun sevgim acıyor.

Bu hüznü siz de bilirsiniz… Anlat deseniz anlatamam. Enine boyuna yaşarım ancak…

Ne o beni kandırmıştı. Ne ben onu baştan çıkarmıştım. İkimizde bildiklerimizin ötesine, bulduklarımızın üstüne çıkmak istemiştik. Bir noksanlığı var sanıyorduk bütün olanların belki. Ama aslında bütünlüklerimize bahaneydik.

Elbet hep böyle geçmeyecek ömrüm, biliyorum bu çeşit yaşamak, zor. Kim bilir tanrım, kim bilir hangi güzel yerde beni, hangi ölesiye sevda bekliyor?

“Böyle sessiz ayrılıklarda

Her şey önceden belli olur

En güzel zamanında, aşkın ve hayatın

İnsan deli olur…”

Bir insan birini yalnızken hatırlıyorsa sevmemiştir, ansızın aklına getirip yalnızlaşıyorsa . İşte o zaman sevmiştir.