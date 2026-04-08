        Haberler Gündem Güncel Turgutlu Belediyesi'nde yeni müdürlük | Son dakika haberleri

        Turgutlu Belediyesi'nde yeni müdürlük kuruluyor

        Manisa'nın Turgutlu Belediyesi'nin Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda, komisyon ve encümen üyeleri belirlenirken, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'nün kurulması da oy birliğiyle kabul edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Çetin Akın'ın açılış konuşmasıyla başladı.

        Konuşmasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başlayan Başkan Akın, çocukların Türkiye'nin geleceği olduğuna vurgu yaptı. Akın ayrıca Polis Haftası, Otizm Farkındalık Günü, Öldürülen Gazeteciler Günü, Avukatlar Günü ve Dünya Sokak Hayvanları Günü'ne de değindi.

        Toplantının ilk maddesinde mart ayı meclis toplantı tutanakları oy birliğiyle kabul edilirken, yıllık faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis gündeminde yapılan seçimler sonucunda; Gülay Dönmez birinci başkan vekili, Aydın Ercan ikinci başkan vekili olarak seçildi. Katip üyeliklerine asil olarak Esin Küçükler ve Murat Tekdemir, yedek olarak Gülay Dönmez ve İlhami Bayram getirildi.

        Encümen üyeliklerine Barış Erbaş, Aydın Ercan ve Kerim Armağancı seçilirken; İmar Komisyonu’na Murat Tekdemir, Onur Bircan, Cemal Aydın, Ferhat Ü lker ve Faruk Yaşar, Plan ve Bütçe Komisyonu'na ise Bilge Cebe, Faysal Teterbaş, İlhami Bayram, Önder Solhan ve Nevin Baş oy birliğiyle seçildi.

        Toplantının dikkat çeken kararlarından biri de Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'nün kurulması oldu. Yeni müdürlüğün teşkilat şemasına eklenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi ile çöp konteyneri teminine yönelik ortak hizmet projesi yapılması ve sürecin yürütülmesi için Belediye Başkanı Çetin Akın’a yetki verilmesi de meclisten oy birliğiyle geçti.

        Şehit Piyade Er Şenol Kurudereli’nin adının bir parka verilmesi talebi ilgili komisyona havale edilirken, imar planı değişikliği ve çeşitli ücret tarifelerine ilişkin maddeler de komisyonlara gönderildi.

        2025 yılı Denetim Komisyonu raporunun meclis üyelerine sunulmasının ardından toplantı, dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.

        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        PFDK sevkleri açıklandı!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Galatasaray kritik virajda!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        "Ben daha güzelim"
