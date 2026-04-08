Turgutlu Belediyesi'nde yeni müdürlük

Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Çetin Akın'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Konuşmasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başlayan Başkan Akın, çocukların Türkiye'nin geleceği olduğuna vurgu yaptı. Akın ayrıca Polis Haftası, Otizm Farkındalık Günü, Öldürülen Gazeteciler Günü, Avukatlar Günü ve Dünya Sokak Hayvanları Günü'ne de değindi.

Toplantının ilk maddesinde mart ayı meclis toplantı tutanakları oy birliğiyle kabul edilirken, yıllık faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis gündeminde yapılan seçimler sonucunda; Gülay Dönmez birinci başkan vekili, Aydın Ercan ikinci başkan vekili olarak seçildi. Katip üyeliklerine asil olarak Esin Küçükler ve Murat Tekdemir, yedek olarak Gülay Dönmez ve İlhami Bayram getirildi.

Encümen üyeliklerine Barış Erbaş, Aydın Ercan ve Kerim Armağancı seçilirken; İmar Komisyonu’na Murat Tekdemir, Onur Bircan, Cemal Aydın, Ferhat Ü lker ve Faruk Yaşar, Plan ve Bütçe Komisyonu'na ise Bilge Cebe, Faysal Teterbaş, İlhami Bayram, Önder Solhan ve Nevin Baş oy birliğiyle seçildi.

Toplantının dikkat çeken kararlarından biri de Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'nün kurulması oldu. Yeni müdürlüğün teşkilat şemasına eklenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile çöp konteyneri teminine yönelik ortak hizmet projesi yapılması ve sürecin yürütülmesi için Belediye Başkanı Çetin Akın’a yetki verilmesi de meclisten oy birliğiyle geçti.

Şehit Piyade Er Şenol Kurudereli’nin adının bir parka verilmesi talebi ilgili komisyona havale edilirken, imar planı değişikliği ve çeşitli ücret tarifelerine ilişkin maddeler de komisyonlara gönderildi.

2025 yılı Denetim Komisyonu raporunun meclis üyelerine sunulmasının ardından toplantı, dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.