        Turistik Doğu Ekspresi başlıyor! Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon bilet fiyatları ve güzergahları

        Turistik Doğu Ekspresi başlıyor! Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon bilet fiyatları ve güzergahları

        Kış sezon turizminin gözdesi olan Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars hattında yarın yeniden raylara iniyor. Tren yolculuğuyla Kars'a gitmek isteyenler Doğu Ekspresi bilet fiyatını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl binlerce kişiyi konuk eden Doğu Ekspresi, 2025 yılı turistik seferlerine ise Aralık ayında başlıyor. Peki Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon bilet fiyatları ne kadar ve güzergahları nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2025 - 13:03 Güncelleme: 21.12.2025 - 13:03
        
        
        1

        2025 Doğu Ekspresi bilet fiyatları ve kaç saat olduğu, turistik olarak güzergaha dahil olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Lüks yataklı kompartımanlarda seyahat ederek Kars gezisine dahil olmak isteyen vatandaşlar, Turistik Doğu Ekspresini tercih edecek. Peki, Doğu Ekspresi bilet fiyatları, tur günleri nasıl?

        2

        DOĞU EKSPRESİ YOLA ÇIKIYOR

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin, 2025–2026 kış sezonu seferlerine yarın (22 Aralık) başlayacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi, bu sezon toplam 60 sefer yapacak, 10 bin 800 yolcuya eşsiz bir deneyim sunacak" dedi.

        Bakan Uraloğlu, 2019 yılından bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan trenin, Türkiye’nin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu raylar üzerinde tanıtmayı sürdüreceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, “Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri yarın(22 Aralık 2025) başlayacak, 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.” ifadesini kullandı.

        Bakan Uraloğlu, “Trenimiz Ankara–Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars–Ankara yönünde ise 1 Mart 2026’ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer yapacak, 10 bin 800 yolcuya eşsiz bir deneyim sunacak.” bilgisini paylaştı.

        3

        Turistik Doğu Ekspresi’nin, rotası boyunca yolcularına sadece manzara değil, şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı da sunacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

        “Ankara–Kars yönünde Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da 4 saat, dönüşte ise İliç’te 3 saat, Divriği’de 2 saat 30 dakika ve Sivas’ta 3 saat duruş yapılacak. Bin 360 kilometrelik güzergâhta duruşlar dahil yaklaşık 33 saat süren yolculukta, karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılar kartpostal tadında manzaralar sunacak.”

        Uraloğlu ayrıca, her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan trenin 160 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirterek yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiğini söyledi.

        Turistik Doğu Ekspresi’nin, başta gençler ve doğa tutkunları olmak üzere her kesimden büyük ilgi gördüğünü söyleyen Uraloğlu, “Trenimiz, 2019’dan bu yana 81 binin üzerinde yolcuyu misafir ederek Türkiye’nin en özel turizm markalarından biri haline gelmiştir” dedi.

        4
