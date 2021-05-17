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HaberlerGündem3. SayfaTurizm Bakanı Ersoy’un eşi paylaştı
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Bakan Ersoy’un meyve suyu paylaşımı ile ilgili şirketten açıklama

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, satın alıp içtiği meyve suyu paketinin görüntüsünü sosyal medya takipçileri ile paylaştı. Üzerinde, son kullanma tarihine bir yıl olduğu yazan ürünle ilgili olarak Ersoy paylaşımında, "Aklım almıyor, korkunç bir görüntü" ifadelerine yer verdi. Şirketten yapılan açıklamada, şikayete konu hadisenin, ürünün fabrika çıkışı sonrasında ambalajının zarar görmesi ve hava alması kaynaklı oluşmuş basit küf olarak tabir edilen küf ve maya olduğu belirtildi

Turizm Bakanı Ersoy’un eşi paylaştı
Meyve suyu paketinin görüntüsünü paylaştı
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HABERTURK.COM

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, marketten aldığı ve çocuğuna içirdiği elma suyunun tadındaki bozukluğu fark edince kutuyu kesip içerisine baktı. Gördüklerini sosyal medyada paylaşan Pervin Ersoy, “Aklım almıyor, korkunç bir görüntü” ifadelerine yer verdi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Dimes'ten, sosyal medyadaki paylaşımların ardından yapılan açıklamada, "Tüketicimiz ile iletişime geçilmiş, prosedürümüz gereği şirketimiz bünyesinde görev yapan çalışanımız tarafından tüketicimizden bahsi geçen ürün teslim alınmış, yine tüketicimizin bilgisi dahilinde tesisimizde ilk mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Yapılan analize göre, şikayete konu ürün “1712 IZ-M25” parti numaralı ve 17.06.2022 tavsiye edilen son tüketim tarihli litrelik %100 Elma Suyu ürünüdür. Tüketicimizin kamu ile paylaştığı fotoğraflarda görüldüğü ve bizlerin yaptığı detay analizlerde tespit ettiğimiz üzere ambalajın kapak kısmında deformasyon ve paketin alt kısımlarında ıslaklık vardır" bilgisi verildi.

Laboratuvardaki ön mikroskop incelemesinin sonucunu da paylaşan şirket, "Ambalaj içerisinde bulunan maddenin, paketin sızdırmazlığının bozulması sonucu hava alması nedeniyle oluşan basit küf olarak tabir edilen küf ve maya olduğunu tespit edilmiştir. Şikayete konu üründe “üretim kaynaklı” (yetersiz ısıl işlem uygulaması gibi) bir mikroorganizma üremesi söz konusu değildir. Zaten böyle bir durum vuku bulduğunda, üretim hattındaki tüm ürünler etkilenir ve bu problem kalite kontrol aşamalarında tespit edilir. Şikayete konu ürünün şahit numunelerinde mikrobiyolojik oluşum tespit edilmemiştir" denildi.

Şirketten yapılan açıklamada, şikayete konu hadisenin, ürünün fabrika çıkışı sonrasında ambalajının zarar görmesi ve hava alması kaynaklı oluşmuş basit küf olarak tabir edilen küf ve maya olduğu belirtilerek, "Ürünün, depolama, nakliye veya raflarda sergilenirken bulunduğu koşullardan kaynaklı ambalajının zarar görmesi ve hava alması sonucunda, yani üretimden kaynaklanmayan sebepler ile fabrika sonrasında kontrolümüz dışında bir küflenme meydana gelmiştir" ifadesi yer aldı.

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  • OGUZ 2 saat önce Elma suyunun içinden lahmacun çıkmış.
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