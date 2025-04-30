Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.206,10 %-0,20
        DOLAR 38,5017 %0,07
        EURO 43,9377 %0,11
        GRAM ALTIN 4.099,23 %-0,15
        FAİZ 46,98 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 40,83 %0,10
        BITCOIN 94.586,00 %-0,30
        GBP/TRY 51,5340 %-0,24
        EUR/USD 1,1375 %-0,11
        BRENT 63,30 %-1,48
        ÇEYREK ALTIN 6.702,24 %-0,15
        Haberler Ekonomi Turizm Turizm giderinde sert artış - Turizm Haberleri

        Turizm giderinde yüzde 38 artış

        Turizm gideri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37,6 artarak 2 milyar 448 milyon 212 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 907 milyon 35 bin dolarını kişisel, 541 milyon 177 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Turizm geliri ise yüzde 5,6 artarak 9 milyar 451 milyon 244 bin dolar oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 10:31 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turizm giderinde yüzde 38 artış
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,6 artarak 9 milyar 451 milyon 244 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 9 milyar 323 milyon 872 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 127 milyon 373 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 23,6'sını ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

        .png
        .png

        Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 8 milyar 104 milyon 875 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 218 milyon 997 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

        Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,2 arttı

        Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,2 artarak 9 milyon 121 bin 152 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 24,3'ünü 2 milyon 219 bin 38 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

        .png
        .png
        REKLAM

        Bu çeyrekte ülkemizde geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 99 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 67 dolar oldu.

        Bu çeyrekte turizm geliri içerisindeki yeme içme harcamalarının payı yüzde 24,7, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 15,9, paket tur harcamalarının payı ise yüzde 13,1 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre paket tur harcamaları yüzde 20,8, yeme içme harcamaları yüzde 15,7 ve ulaştırma (Türkiye içi) harcamaları yüzde 8,9 arttı.

        .png
        .png

        Ziyaretçiler yüzde 52,5 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla geldi. İkinci sırada yüzde 26,7 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 10,3 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 65,7 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

        Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37,6 arttı

        Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37,6 artarak 2 milyar 448 milyon 212 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 907 milyon 35 bin dolarını kişisel, 541 milyon 177 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

        .png
        .png

        Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6 arttı

        Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6 artarak 2 milyon 596 bin 225 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 943 dolar olarak gerçekleşti.

        .png
        .png
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz?
        Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz?
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Sağanak yağmur ve fırtına etkili oluyor
        Sağanak yağmur ve fırtına etkili oluyor
        İBB’ye yönelik 2. dalga operasyonda 18 tutuklama
        İBB’ye yönelik 2. dalga operasyonda 18 tutuklama
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        Trump'tan yeni Fed ve Powell çıkışı
        Trump'tan yeni Fed ve Powell çıkışı
        Engelli işçi patronuna prim teşviki
        Engelli işçi patronuna prim teşviki