İstanbul Turizm Platformu'nun lansmanı İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. “İstanbul Senin Turizm Geleceğin” başlığıyla düzenlenen tanıtım toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üst yönetimi ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Yaklaşık 600 kişinin katıldığı toplantıda konuşan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, "Turizm artık Türkiye ekonomisinde lider bir sektör konumuna gelmiştir. Bu anlayışla kurulan İstanbul Turizm Platformu, İstanbul markasının bir çatı altında bütüncül olarak yönetilmesi açısından son derece önemlidir. Bu sayede sektör açısından çok önemli olan ve dünyanın da kabul ettiği ‘Destinasyon Yönetim Modeli’ örneği İstanbul kenti özelinde başlamış bulunmaktadır. Bu platform diğer tüm turizm şehirlerine de örnek olmalıdır" dedi.

'TURİZM MASTER PLANI ORTAYA ÇIKMALI'

Türkiye'nin son 30 yıl içerisinde 650 milyon dünya vatandaşını ağırladığını ve önümüzdeki dönemde 2 milyar turist ağırlamak için hazırlandığını kaydeden Narin, "İstanbul’da ise 600 milyon civarında dünya vatandaşını ağırlayacağız. Dünyanın önde gelen yatırımcıları ve markaları İstanbul’u daha dikkatle izliyor ve İstanbul’da yatırım yapmak istiyor. Ancak İstanbul için bir envanter çalışması, veri tabanı, imar planlaması, konaklama planın yeniden düzenlenmesi ve hızlandırılması hepimizin kaynak ihtiyacı olan bu dönemde yatırımcıları artırmak için son derece önemli. Turizm master planın da bir an evvel ortaya çıkması gelecek 30 yıl programımızı da ortaya koyacak" diye konuştu.

Narin, Turizm Ajansı'na dair de açıklamalarda bulunarak, "Tanıtım bütçesinin yüzde 60’nı ülke tanıtımına yüzde 40’ı da İstanbul, Antalya, Kapadokya, İzmir gibi önemli turist destinasyonlarının tanıtımına harcanmalı" ifadesini kullandı.

'SEKTÖRDE HERKESİN SESİNE KULAK VERECEĞİZ'

Toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, İstanbul’un nüfusunun 2-3 katı turist çekecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "Sektörün içindeki herkesin sesine kulak vereceğiz. Bu ortak akılla uzun vadeli kararlar alacağız. Yap-boza asla izin vermeyeceğiz. Bu kararları uyguladığımız takdirde çok net, asla bu şehre ihanet edilmesine fırsat vermemiş olacağız" dedi.

Turizmin katma değeri yüksek bir sektör olduğunun altını çizen İmamoğlu, "Ara ürünü yok. Vatandaş üretiyor ve kendini dünyaya tanıtıyor. O bakımdan çok önemli. Bu noktada herkesin kendisine dikkat etmesi gereken de bir sektör. Şirketi, yatırımcısı, rehberi, çalışanı, şoförü taksicisi, minibüsçüsü aklınıza gelen her kurumun her kişinin kendisine dikkat etmesi gerek bir alan" şeklinde konuştu.