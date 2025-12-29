Habertürk
        Turizm tüketimi 2024'te 3,8 trilyon TL'yi aştı - İş-Yaşam Haberleri

        Turizm tüketimi 2024'te 3,8 trilyon TL'yi aştı

        Türkiye'de turizm amaçlı toplam tüketim değeri 2024'te 3 trilyon 822 milyar 406 milyon 973 bin lira olarak belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 14:34 Güncelleme: 29.12.2025 - 14:34
        Türkiye İstatistik Kurumu, "Turizm Uydu Hesabı 2024" istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre ülkede turizm amaçlı toplam tüketim değeri geçen yıl 3 trilyon 822 milyar 406 milyon 973 bin lira oldu. Turizm amaçlı toplam tüketim değerinin toplam yurt içi arzdaki payı yüzde 3,8 olarak hesaplandı.

        Türkiye'de doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer 2023'te 2 trilyon 21 milyar 129 milyon 805 bin lira olarak gerçekleşti. Doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değerin toplam gayrisafi katma değer içindeki payı yüzde 5,1 oldu.

        Seyahat acenteleri hizmetleri ve diğer rezervasyon hizmetlerinin tamamı turizm amaçlı yapıldı. Konaklama hizmetlerinin yüzde 98,5'i, yolcu taşımacılığı hizmetlerinin yüzde 75'i, kültürel hizmetlerin yüzde 45,8'i turizm amaçlı gerçekleştirildi.

        Doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 1 milyon 194 bin kişiye çıktı. Turizm sektöründeki istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 3,7 olarak hesaplandı.

