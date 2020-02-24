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HaberlerTurizm

Turizme korona etkisi

Çin'de başlayan koronavirüs salgını 33 ülkeye yayıldı, Türkiye'nin sınırlarına dayandı. İran'ın ardından Irak'ta da vaka tespit edildi. Pazar günü İran'a sınırla geçici olarak kapatıldı, uçuşlar askıya alındı. İran'ın 21 Mart- 1 Nisan arasında kutladığı Nevroz tatili öncesindeki bu durum turizmcileri tedirgin etti. Peki salgının turizme etkisi ne olabilir? Koronavirüs vakası tespit edilen 33 ülkenin 28'inden Türkiye'ye gelen turist sayısı, 2019 verilerine göre 25 milyon kişi. 45 milyonu aşan yabancı turist sayısının yarısından fazla. 2019 yılında bu 33 ülkeden İstanbul'a ise 6.4 milyon turist gelmişti

2019'da İran'dan Türkiye'ye 2 milyon turist geldi

Çin'de başlayan ve hızla yayılan koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı ülke sayısı artıyor. Salgın Türkiye sınırlarına dayandı. Türkiye'nin sınır komşusu İran'da 19 Şubat'ta tespit edilmesinin ardından bugün de Irak'ta da koronavirüs vakası görüldü. Şu ana kadar Güney Kore, İtalya, ABD, İngiltere, Almanya, Rusya Federasyonu ve Japonya'nın da aralarında olduğu 33 ülkede koronavirüs vakaları tespit edildi.

Peki bu durum Türk turizmini nasıl etkileyecek?

Koronavirüs vakası tespit edilen 33 ülkenin 28'inden Türkiye'ye gelen turist sayısı, 2019 verilerine göre 25 milyon kişi. Bu da 45 milyonu aşan yabancı turist sayısının yarısından fazlasına denk geliyor. 2019 yılında bu 33 ülkeden İstanbul'a 6.4 milyon turist geldi. İstanbul'a geçtiğimiz yıl  toplam 14.9 milyon turist gelmişti.

Rusya Federasyonu 7 milyon ve Almanya ise 5 milyon ile Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkeler olarak öne çıkıyor.  İngiltere 2.5 milyon turistle dördüncü sırada. İran ise 2 milyon 100 bin turist ise beşinci.

 2019 YILINDA TÜRKİYE'YE EN ÇOK RUSYA'DAN TURİST GELDİ

 

Türkiye, 23 Şubat'ta İran'a sınır kapılarını geçici olarak kapattı, İran'dan Türkiye'ye yapılan seferler de saat 20.00 itibariyle geçici olarak durduruldu. Türk Hava Yolları (THY) 27 Şubat'a kadar İran'ın İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz'e düzenleyeceği seferlerini iptal etti. Bu durumun Türk turizmini etkilemesi bekleniyor.

Turistlerin Türkiye'de en çok geceleme yaptığı il, büyük farkla Antalya. İstanbul 23.6 milyon geceleme ile ikinci sırada yer alıyor.

 

İran, Türkiye'ye yılda 2 milyon turist gönderiyor. İranlı turistlerin yaklaşık yarısı İstanbul'u ziyaret ediyor. İranlı turistlerin Türkiye'yi en fazla ziyaret ettiği tarihler ise Nevruz'un kutlandığı 21 Mart-1 Nisan tarihleri arası.

KORONA VİRÜS VAKASI GÖRÜLEN 33 ÜLKEDEN İSTANBUL'A GEÇEN YIL 6.4 MİLYON TURİST GELDİ

Ülke (Korona virüs vakası görülenler)
İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısı
Almanya1.111.561
İran923.138
Rusya Fed.721.719
Fransa508.669
İngiltere (Birleşik Krallık)489.796
Amerika Birleşik Devletleri459.909
Çin Halk Cumhuriyeti378.172
Ukrayna331.776
İsrail307.727
İtalya284.419
Lübnan255.763
İspanya210.733
Güney Kore193.205
Hindistan183.501
İsveç170.553
Mısır163.358
Belçika139.614
Kanada110.581
Malezya105.445
Japonya91.317
Avustralya86.101
Bahreyn70.700
Tayland56.731
Filipinler53.827
Singapur33.166
Birleşik Arap Emirlikleri33.003
Hong Kong28.960
Finlandiya28.778
Vietnam10.415
Nepal7.781
Sri Lanka6.997
Makau1.194
Kamboçya417

İSTANBUL'A EN FAZLA TURİST GÖNDEREN İKİNCİ ÜLKE İRAN

2019 yılında İstanbul’a gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısının en yüksek oranını yüzde 7.45 ile Almanlar oluşturdu. Almanları  yüzde 6.19 ile İranlılar, yüzde 4.84 ile Ruslar yüzde 4.54 ile Iraklılar izledi. 

 

 

YIL REKORLA BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sınır istatistiklerine göre 2020 rekorla başladı ve yılın ilk ayında Türkiye'yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti. Ancak korona virüs vakaları nedeniyle gelen kısıtlamalar turizmciyi endişelendirmeye başladı.

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