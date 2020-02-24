Naime Sert nsert@haberturk.com

Çin'de başlayan ve hızla yayılan koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı ülke sayısı artıyor. Salgın Türkiye sınırlarına dayandı. Türkiye'nin sınır komşusu İran'da 19 Şubat'ta tespit edilmesinin ardından bugün de Irak'ta da koronavirüs vakası görüldü. Şu ana kadar Güney Kore, İtalya, ABD, İngiltere, Almanya, Rusya Federasyonu ve Japonya'nın da aralarında olduğu 33 ülkede koronavirüs vakaları tespit edildi.



THY'DEN FLAŞ KARAR! O ÜLKEYE BAZI UÇUŞLAR İPTAL

Peki bu durum Türk turizmini nasıl etkileyecek?

Koronavirüs vakası tespit edilen 33 ülkenin 28'inden Türkiye'ye gelen turist sayısı, 2019 verilerine göre 25 milyon kişi. Bu da 45 milyonu aşan yabancı turist sayısının yarısından fazlasına denk geliyor. 2019 yılında bu 33 ülkeden İstanbul'a 6.4 milyon turist geldi. İstanbul'a geçtiğimiz yıl toplam 14.9 milyon turist gelmişti.

Rusya Federasyonu 7 milyon ve Almanya ise 5 milyon ile Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkeler olarak öne çıkıyor. İngiltere 2.5 milyon turistle dördüncü sırada. İran ise 2 milyon 100 bin turist ise beşinci.

AVRUPA'DA BÜYÜK PANİK

2019 YILINDA TÜRKİYE'YE EN ÇOK RUSYA'DAN TURİST GELDİ

Türkiye, 23 Şubat'ta İran'a sınır kapılarını geçici olarak kapattı, İran'dan Türkiye'ye yapılan seferler de saat 20.00 itibariyle geçici olarak durduruldu. Türk Hava Yolları (THY) 27 Şubat'a kadar İran'ın İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz'e düzenleyeceği seferlerini iptal etti. Bu durumun Türk turizmini etkilemesi bekleniyor.

Turistlerin Türkiye'de en çok geceleme yaptığı il, büyük farkla Antalya. İstanbul 23.6 milyon geceleme ile ikinci sırada yer alıyor.

İran, Türkiye'ye yılda 2 milyon turist gönderiyor. İranlı turistlerin yaklaşık yarısı İstanbul'u ziyaret ediyor. İranlı turistlerin Türkiye'yi en fazla ziyaret ettiği tarihler ise Nevruz'un kutlandığı 21 Mart-1 Nisan tarihleri arası.



KORONA VİRÜS VAKASI GÖRÜLEN 33 ÜLKEDEN İSTANBUL'A GEÇEN YIL 6.4 MİLYON TURİST GELDİ

Ülke (Korona virüs vakası görülenler)

İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısı Almanya 1.111.561 İran 923.138 Rusya Fed. 721.719 Fransa 508.669 İngiltere (Birleşik Krallık) 489.796 Amerika Birleşik Devletleri 459.909 Çin Halk Cumhuriyeti 378.172 Ukrayna 331.776 İsrail 307.727 İtalya 284.419 Lübnan 255.763 İspanya 210.733 Güney Kore 193.205 Hindistan 183.501 İsveç 170.553 Mısır 163.358 Belçika 139.614 Kanada 110.581 Malezya 105.445 Japonya 91.317 Avustralya 86.101 Bahreyn 70.700 Tayland 56.731 Filipinler 53.827 Singapur 33.166 Birleşik Arap Emirlikleri 33.003 Hong Kong 28.960 Finlandiya 28.778 Vietnam 10.415 Nepal 7.781 Sri Lanka 6.997 Makau 1.194 Kamboçya 417

İSTANBUL'A EN FAZLA TURİST GÖNDEREN İKİNCİ ÜLKE İRAN

2019 yılında İstanbul’a gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısının en yüksek oranını yüzde 7.45 ile Almanlar oluşturdu. Almanları yüzde 6.19 ile İranlılar, yüzde 4.84 ile Ruslar yüzde 4.54 ile Iraklılar izledi.

YIL REKORLA BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sınır istatistiklerine göre 2020 rekorla başladı ve yılın ilk ayında Türkiye'yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti. Ancak korona virüs vakaları nedeniyle gelen kısıtlamalar turizmciyi endişelendirmeye başladı.