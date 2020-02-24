Çin'de başlayan ve hızla yayılan koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı ülke sayısı artıyor. Salgın Türkiye sınırlarına dayandı. Türkiye'nin sınır komşusu İran'da 19 Şubat'ta tespit edilmesinin ardından bugün de Irak'ta da koronavirüs vakası görüldü. Şu ana kadar Güney Kore, İtalya, ABD, İngiltere, Almanya, Rusya Federasyonu ve Japonya'nın da aralarında olduğu 33 ülkede koronavirüs vakaları tespit edildi.
Peki bu durum Türk turizmini nasıl etkileyecek?
Koronavirüs vakası tespit edilen 33 ülkenin 28'inden Türkiye'ye gelen turist sayısı, 2019 verilerine göre 25 milyon kişi. Bu da 45 milyonu aşan yabancı turist sayısının yarısından fazlasına denk geliyor. 2019 yılında bu 33 ülkeden İstanbul'a 6.4 milyon turist geldi. İstanbul'a geçtiğimiz yıl toplam 14.9 milyon turist gelmişti.
Rusya Federasyonu 7 milyon ve Almanya ise 5 milyon ile Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkeler olarak öne çıkıyor. İngiltere 2.5 milyon turistle dördüncü sırada. İran ise 2 milyon 100 bin turist ise beşinci.
2019 YILINDA TÜRKİYE'YE EN ÇOK RUSYA'DAN TURİST GELDİ
Türkiye, 23 Şubat'ta İran'a sınır kapılarını geçici olarak kapattı, İran'dan Türkiye'ye yapılan seferler de saat 20.00 itibariyle geçici olarak durduruldu. Türk Hava Yolları (THY) 27 Şubat'a kadar İran'ın İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz'e düzenleyeceği seferlerini iptal etti. Bu durumun Türk turizmini etkilemesi bekleniyor.
Turistlerin Türkiye'de en çok geceleme yaptığı il, büyük farkla Antalya. İstanbul 23.6 milyon geceleme ile ikinci sırada yer alıyor.
İran, Türkiye'ye yılda 2 milyon turist gönderiyor. İranlı turistlerin yaklaşık yarısı İstanbul'u ziyaret ediyor. İranlı turistlerin Türkiye'yi en fazla ziyaret ettiği tarihler ise Nevruz'un kutlandığı 21 Mart-1 Nisan tarihleri arası.
KORONA VİRÜS VAKASI GÖRÜLEN 33 ÜLKEDEN İSTANBUL'A GEÇEN YIL 6.4 MİLYON TURİST GELDİ
|Ülke (Korona virüs vakası görülenler)
|İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısı
|Almanya
|1.111.561
|İran
|923.138
|Rusya Fed.
|721.719
|Fransa
|508.669
|İngiltere (Birleşik Krallık)
|489.796
|Amerika Birleşik Devletleri
|459.909
|Çin Halk Cumhuriyeti
|378.172
|Ukrayna
|331.776
|İsrail
|307.727
|İtalya
|284.419
|Lübnan
|255.763
|İspanya
|210.733
|Güney Kore
|193.205
|Hindistan
|183.501
|İsveç
|170.553
|Mısır
|163.358
|Belçika
|139.614
|Kanada
|110.581
|Malezya
|105.445
|Japonya
|91.317
|Avustralya
|86.101
|Bahreyn
|70.700
|Tayland
|56.731
|Filipinler
|53.827
|Singapur
|33.166
|Birleşik Arap Emirlikleri
|33.003
|Hong Kong
|28.960
|Finlandiya
|28.778
|Vietnam
|10.415
|Nepal
|7.781
|Sri Lanka
|6.997
|Makau
|1.194
|Kamboçya
|417
İSTANBUL'A EN FAZLA TURİST GÖNDEREN İKİNCİ ÜLKE İRAN
2019 yılında İstanbul’a gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısının en yüksek oranını yüzde 7.45 ile Almanlar oluşturdu. Almanları yüzde 6.19 ile İranlılar, yüzde 4.84 ile Ruslar yüzde 4.54 ile Iraklılar izledi.
YIL REKORLA BAŞLADI
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sınır istatistiklerine göre 2020 rekorla başladı ve yılın ilk ayında Türkiye'yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti. Ancak korona virüs vakaları nedeniyle gelen kısıtlamalar turizmciyi endişelendirmeye başladı.
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