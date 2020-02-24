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HaberlerTurizm

Tüm zamanların en yüksek Ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısına ulaşıldı

Turizmde 2019’u rekorla kapatan Türkiye, yeni yıla hızlı başladı ve tüm zamanların en yüksek Ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 16.11 artış yaşandı

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Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır istatistiklerine göre yılın ilk ayında Türkiye’yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 16.11 artış yaşanırken, tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ziyaretçi sayısına ulaşılmış oldu.

 YILLAR% DEĞİŞİM ORANI
AYLAR201820192020*2019/20182020/2019
OCAK1 461 5701 539 4961 787 4355.3316.11
ŞUBAT1 527 0701 670 238 9.38 
MART2 139 7662 232 358 4.33 
NİSAN2 655 5613 293 176 24.01 
MAYIS3 678 4404 022 254 9.35 
HAZİRAN4 505 5945 318 984 18.05 
TEMMUZ5 671 8016 617 380 16.67 
AĞUSTOS5 383 3326 307 508 17.17 
EYLÜL4 792 8185 426 818 13.23 
EKİM3 755 4674 291 574 14.28 
KASIM1 966 2772 190 622 11.41 
ARALIK1 950 7052 147 878 10.11 
TOPLAM39 488 40145 058 286 14.11 

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise, bir önceki yıla göre yüzde 21,22 artışla Bulgaristan ilk sırada yer aldı. Sıralamada yüzde 18.06 artışla Gürcistan ikinci, yüzde 42.40 artışla da Rusya Federasyonu üçüncü oldu.

Ocak ayında yakaladığı büyük oransal artışla dikkatleri çeken Rusya Federasyonu’nu Almanya ve İran izledi.

Türkiye’ye Ocak ayında gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısının 15 bin 315’i günübirlikçi olurken, bu rakamın toplam içerisindeki payı ise yüzde 0.86 oldu.

Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ise 1 milyon 17 bin 34 ziyaretçiyle İstanbul birinci, 222 bin 494 ziyaretçiyle Edirne ikinci, 152 bin 976 ziyaretçi ile Antalya üçüncü, 143 bin 679 ziyaretçi ile Artvin dördüncü, 34 bin 365 ziyaretçi ile de Ankara beşinci sırada yer aldı.

 

 

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