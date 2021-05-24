Türk asıllı Amerikalı müzik prodüktörü Grammy'de! 0:00 / 0:00

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Miami'de yaşayan müzik adamı 'Tame'in, Türkiye'de ise Serdar Ortaç, Tan, Aslı Güngör, Çelik gibi birçok sanatçıyada geçmişte proje yaptığı öğrenildi. Grammy 2021 ödülleri koronavirüs tedbirleri gölgesinde geçerken, akıllarda ödül alamayan dünya yıldızlarından, hiç ödül beklemezken neredeyse ödüle boğulan yeni isimlerde konuşuldu.

Gecede Türkiye açısından dikkat çeken detay ise 3 dalda ödül alan sanatçıların prodüksiyonlarında bir Türk imzası olmasıydı. Türk adı 'Tamer Şengül' olan Amerikalı 'Tame' in Türkiye'de birçok tanınmış sanatçının kariyerinde imzası bulunuyor.