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Türk asıllı Amerikalı müzik prodüktörü Tamer Şengül, Grammy'de!

Dünya müzik ve film sektörünün referans organizasyonu Grammy 2021 Ödülleri sahiplerini buldu. Bu çok özel gecede Amerika'da yaşayan Türk asıllı müzik prodüktörü 'Tame' göğsümüzü kabarttı. Luis Fonsi, Steve Aoki, Mohombi gibi dünya yıldızların müzik prodüktörlüğü yapan başarılı isim, 3 kategoride ödülün sahibi olan projelerde imzası olduğu ortaya çıktı

Türk asıllı Amerikalı müzik prodüktörü Tamer Şengül, Grammy'de! - Magazin haberleri
Türk asıllı Amerikalı müzik prodüktörü Grammy'de!
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HABERTURK.COM

Miami'de yaşayan müzik adamı 'Tame'in, Türkiye'de ise Serdar Ortaç, Tan, Aslı Güngör, Çelik gibi birçok sanatçıyada geçmişte proje yaptığı öğrenildi. Grammy 2021 ödülleri koronavirüs tedbirleri gölgesinde geçerken, akıllarda ödül alamayan dünya yıldızlarından, hiç ödül beklemezken neredeyse ödüle boğulan yeni isimlerde konuşuldu.

Gecede Türkiye açısından dikkat çeken detay ise 3 dalda ödül alan sanatçıların prodüksiyonlarında bir Türk imzası olmasıydı. Türk adı 'Tamer Şengül' olan Amerikalı 'Tame' in Türkiye'de birçok tanınmış sanatçının kariyerinde imzası bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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