Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın eski sporcusu ve antrenörlerinden Nur Germen'in vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Germen, antrenörlük kariyerinde 1984-85 sezonunda başına geçtiği Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nı 15 yıl aranın ardından şampiyonluğa taşımıştı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Türk basketbolunun önemli isimlerinden Nur Germen için taziyede bulundu.

Bakan Kasapoğlu, basketbolun duayenlerinden Germen için yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk basketboluna her kademede büyük hizmetlerde bulunan Nur Germen'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Basketbolumuza vermiş olduğu hizmetlerle önemli katkı sağlayan Nur Germen'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dilerim."