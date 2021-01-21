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Türk Böbrek Vakfı'ndan böbrek ve diyaliz hastaları için aşı açıklaması

Diyaliz hastaları, her türlü böbrek hastası ve böbrek nakilli hasta ve hasta yakınlarının aşı muammasına Türk Böbrek Vakfı'ndan yanıt

Türk Böbrek Vakfı'ndan böbrek ve diyaliz hastaları için aşı açıklaması
Böbrek ve diyaliz hastaları için aşı açıklaması
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HABERTURK.COM

Türk Böbrek Vakfı'ndan Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin, "Covid-19 pandemisi süresince diyaliz ve böbrek hastalarında, hastalığın tedavi seyrinde edindiğimiz tecrübeler gösteriyor ki, süreç hastalığa yakalanan sağlıklı bireylerden farklı olmadı. Özellikle nâkili hastalar olmak üzere, genellikle böbrek hastalarında, covid-19 hastalığı sağlıklı bireylerde geliştiği gibi seyretti. Hastalık ve tedavi süreçlerinde ek bir sorunla karşılaşılmadı" dedi.

"AŞI İLE İLGİLİ ÖZEL BİR YAN ETKİ BEKLEMİYORUZ"

Diyaliz merkezlerindeki hastaların yıllardır grip ve zatürre aşısı yaptırdığının altını çizen Dr. Görçin, aşı konusunda seçimi daima hastalara bıraktıklarını belirterek, şunları söyledi: "Bu konuda seçimi hastalarımıza bırakıyoruz, ancak yaptırmamaları için hiçbir gerekçe de yoktur. Sağlık Bakanlığının hastanelere dağıtımını yaptığı, halk arasında Çin aşısı olarak bilinen covid-19 aşısı, inaktif yöntemle üretilmiş bir aşıdır. Yani üretim prensibi grip aşısı ile aynıdır. Grip aşısı olabilen, aşıya alerjik reaksiyon göstermeyen tüm bireylerin aynı güvenle bu aşıyı olabileceğini ifade edebiliriz."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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