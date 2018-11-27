Türk Böbrek Vakfı tarafından gelenekselleştirilen ve bu yıl beşinci kez düzenlenen “Türk Böbrek Vakfı Medya Ödülleri” sahiplerini buldu.

Sağlık alanında görev yapan basın çalışanlarının emeklerinin ödüllendirildiği gece, Elif Ece Uzun’un sunumuyla gerçekleştirildi. Ödül törenine, Türk Böbrek Vakfı yönetim kurulu üyeleri, jüri komitesi, Türk Böbrek Vakfı’nın destekçileri Türkan Sabancı, Hasan Yalnızoğlu ve Tuğba Melis Türk’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Two Tenors Müzikal Düello’nun sahne performansı sergilediği gecede; uzun yıllardır vakfın destekçileri arasından yer alan Türkan Sabancı, hayatından ilk kez ödül vermenin heyecanını yaşadığını belirtti.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk başkanlığındaki jüri komitesinde; Prof. Dr. Mustafa Akıncı, Prof. Dr. İsmet Nane, Prof. Dr. Aydın Türkmen, Prof. Dr. Harun Arbatlı, deneyimli televizyoncu Lütfiye Pekcan ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş yer aldı.

“Türk Böbrek Vakfı 5. Medya Ödülleri” kapsamında yazılı basın, görsel basın ve internet medyası olmak üzere toplam üç ana kategori ile haber- araştırma, röportaj, yazı dizisi-konu ve vaka-inceleme alt kategorilerinde haberler değerlendirildi.

HABERTÜRK'E İKİ ÖDÜL

“Türk Böbrek Vakfı Medya Ödülleri” kapsamında Habertürk'e de iki ödül takdim edildi. Yazılı Basın Vaka - İnceleme Dalında Habertürk Gazetesi’nde yaptığı “İkişer Nakille Bebek Sahibi Olan Çift” başlıklı haberiyle; Habertürk TV ve Haberturk.com’dan Ceyda Erenoğlu, ödülünü Prof. Dr. Mustafa Akıncı’dan aldı. İnternet Vaka – İnceleme Dalında “Duru Ameliyat İçin Gün Bekliyor” başlıklı haberiyle; Haberturk.com'dan Demet Demirkır ise ödülünü TBV Yönetim Kurulu Vekili Aydın Ekinci’den aldı.

20'NCİ YILINI DOLDURAN BASIN MENSUPLARINA ONUR ÖDÜLÜ VERİLDİ

Basın ödüllerinin yanı sıra bu yıl ilk defa başvurular dışında, sağlık haberciliği alanında 20. yılını dolduran basın mensuplarına da ‘Onur Ödülü’ takdim edildi.

Ayrıca Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu tarafından toplumda sağlık bilincinin gelişmesine yönelik yaptıkları haberlerle: Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı ve İhlas Haber Ajansı’na da TBV teşekkür plaketi takdim edildi.

İŞTE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN İSİMLER

Ödüle layık görülen basın mensupları, birbirinden değerli isimlerden ödüllerini teslim aldı:

· Yazılı Basın Haber - Araştırma Dalında, “15 Temmuz Gazisi Robotla Ayağa Kalktı” başlıklı haberiyle; Sabah Gazetesi, Gül Kireklo ödülünü Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk’den,

· Yazılı Basın Yazı Dizisi – Konu Dalında, “Akrilamid Tehdidi” başlıklı haberiyle; Milliyet Gazetesi, Mert İnan ödülü TBV Mütevelli Heyet Üyesi Canan Aksoy’dan,

· Yazılı Basın Vaka – İnceleme Dalında Habertürk Gazetesi’nde yaptığı “İkişer Nakille Bebek Sahibi Olan Çift” başlıklı haberiyle; Habertürk TV ve Haberturk.com’dan, Ceyda Erenoğlu ödülü Prof. Dr. Mustafa Akıncı’dan,

· Yazılı Basın Dergi Röportaj Dalında “Akciğer Kanserinde Sigara Hala Önemli Bir Risk Faktörü” başlıklı haberiyle; Popüler Sağlık Dergisi, Zeynep Çetinkaya ödülü TBV Mütevelli Heyet Üyesi İpek Tanrıyar’dan,

· Televizyon Haber - Araştırma Dalında “Van’da Hasta Kurtarma Operasyonu” başlıklı haberiyle; ATV, Işıl Açıkel ödülü Lütfiye Pekcan’dan,

· Televizyon Röportaj Dalında Kanal D’de yaptığı “Organ Bağışı İçin Stüdyoya Girdiler” başlıklı haberiyle; TGRT Haber, Özay Erad ödülü Türkan Sabancı’dan,

· Televizyon Vaka – İnceleme Dalında “Kalp Nakli Bekleyen Çocuklar” başlıklı haberiyle; TRT, Fatma Demir Turgut ödülü Prof. Dr. Harun Arbatlı’dan,

· İnternet Haber – Araştırma Dalında “Küba’nın kanser aşıları ne kadar etkili?” başlıklı haberiyle; Ntv.com.tr, Tülay Karabağ ödülü TBV Mütevelli Heyet Üyesi Seval Ermiş’den,

· İnternet Röportaj Dalında “Sağlıklı Bir Şehir Nasıl Olmalı? Yaşadığınız Şehir Size Kilo Aldırıyor mu?” başlıklı haberiyle; Sozcu.com.tr, Eser Akgül ödülü TBV Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Babaoğlu’ndan,

· İnternet Vaka – İnceleme Dalında “Duru Ameliyat İçin Gün Bekliyor” başlıklı haberiyle; Haberturk.com, Demet Demirkır ödülü TBV Yönetim Kurulu Vekili Aydın Ekinci’den aldı.

SAĞLIK HABERCİLİĞİNDE 20'NCİ YIL ONUR ÖDÜLÜ SAHİPLERİ

Arzu Kocabıçkıcı ödülünü TBV Yönetim Kurulu Genel sekreteri Fethi Hinginar’dan,

Ayşegül Aydoğan Atakan ödülünü TBV Yönetim kurulu üyesi Alp Özekici’den,

Çoşkun Bel ödünülü TBV yönetim kurulu üyesi Candan Toktürk’den,

Esra Kazancıbaşı Öztekin ödülünü TBV Yönetim Kurulu Genel Saymanı Necmi Gürsoy’dan,

Leyla Ataman ödülünü TBV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Doluel’den,

Mesude Erşan ödülünü Prof. Dr İsmet Nane’den,

Şule Öztürk ödülünü TBV Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Cemal İbiş’den,

Ziyneti Kocabıyık ödülünü TBV Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever’den,

Dilek Süzen ödülünü TBV ve Diyaliz Merkezleri Koordinatörü Lütfi Kona’dan aldı.

Anadolu Ajansı adına Elif Küçük, Demirören Haber Ajansı adına Buse Özel, İhlas Haber Ajansı adına Yunus Emre Şeker ödül aldı.

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