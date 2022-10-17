Türk futbolunun her zaman ana gündem maddelerinden olan yayın ihalelerinin temelinde ise bundan 30 yıl önce oynanan bir maç yatıyor. O da 4 Şubat 1990 tarihinde oynanan Boluspor - Beşiktaş mücadelesi...

TRT EKİBİ STADA SOKULMADI!

1989-1990 sezonun ikinci yarısının ilk maçında Gordon Milne yönetiminde şampiyonluğa koşan Beşiktaş, o zaman teknik direktörlüğün ilk yıllarında olan Şenol Güneş'in çalıştırdığı Boluspor'a konuk olur. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 5-1 kazanır ancak ilginç olan, mücadeleyi Türkiye'de yalnızca Bolu Stadı'nı dolduran taraftarlar izlemesi ve televizyonda yayınlanmamasıdır. Nedeni ise dönemin Boluspor Başkanı Yılmaz Becikoğlu'nun maçı naklen yayınlamayan ve "özet yayın hakkı" da ödemeyen TRT ekibini stada sokmamasıdır.

BOLUSPOR KAYBETTİ AMA TÜRK FUTBOLU KAZANDI!

O dönemin tek yayıncısı olan TRT, "Halkın haber alma ilkesi"nden hareketle istediği maçı yayınlayıp istediğini yayınlamıyor, yayınlanan maçlar için de kulüplere oldukça cuzi ödemeler yapıyordu. Özetler için ise para bile ödenmiyordu. Öyle ki, TRT maçları yayınlarken pozisyon olsa da olmasa da aralara reklam ya da çeşitli yarışmalar bile sıkıştırıyor, ciddi bir geliri de kasasına koyuyordu. TRT ekipleri, istedikleri statta, istedikleri şekilde yayın yapmaya devam ederken, kulüpleri oldukça rahatsız etmeye başlayan bu konuya Boluspor Başkanı Becikoğlu "dur" der. O gün Ankara ile Bolu arasında büyük krize neden olan "TRT'nin alınmaması" kararından taviz vermeyen Becikoğlu, yaşanan tartışmalara rağmen bugünkü yayın ihalelerine giden kapıyı da açmış olur. TRT'nin özet görüntü alamadığı ilk maç olan Boluspor - Beşiktaş mücadelesi ile kulüpler yıllık 15-20 bin dolarlardan milyon dolarlara çıkan yayın ihaleleri ve gelirlerine kavuşmaya başlar. Bir anlamda Boluspor, 5-1 kaybettiği maçla Türk futboluna devrim niteliğinde bir kazanım sağlar.

FEYYAZ'IN GOLÜ GÜME GİTTİ!

Beşiktaş'ın 5-1 kazandığı maçta ilginç olan ise Kartal'ın efsane golcüsü Feyyaz Uçar'ın Boluspor'a attığı efsane golün sadece stattakiler tarafından izlenmiş olmasıdır. Öyle ki Feyyaz bu golü kariyerinin en güzel golü olarak tarif etmiştir. Dönemin gazeteleri yayın olmadığı için mücadelenin gollerini krokilerini çizerek okuyucularına aktarır.