Türk Hava Yolları tarihi yolculuk bileti için TIKLA! THY Samsun 19 Mayıs hatıra bileti nasıl ve nereden alınır

THY Samsun 19 Mayıs hatıra bileti nasıl ve nereden alınır? soruları vatandaşlar tarafından son günlerin en çok merak edilen konuların başında geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün Milli Mücadele`yi başlatmasından 101 yıl sonra Türk Hava Yolları tarafından yapılacak uçuş, TK1919 sefer sayısı ile Samsun'a gerçekleşecek. 19 Mayıs gününe özel milyonlarca vatandaş Türk Hava Yolları tarihi yolculuk bileti sahibi oluyor. İşte Türk Hava Yolları tarihi yolculuk bileti alma ekranı...

TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN TARİHİ YOLCULUK!

Tarihi yolculuk için isteyenler www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden birer hatıra bileti de oluşturabilecek. Hatıra biletleri #TarihiYolculuk ve #TK1919 etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek. Uçuş, kaptan pilot Selin Sevimli ve ikinci pilot Zafer Doğukan Demir tarafından yapılacak.

THY resmi sitesinde yaptığı açıklamada; "19 Mayıs’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı yere,

Samsun’a uçuyoruz.

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm vatandaşlarımızı bu özel uçuşa davet ediyoruz.

Siz de bu tarihi uçuşumuza katılarak hatıra biletinizi alın, dünyanın en yüksek katılımlı uçuşuna hep birlikte imza atalım!" denildi.

TÜRK HAVA YOLLARI (THY) SAMSUN 19 MAYIS HATIRA BİLETİ

THY 19 Mayıs hatıra bileti almak için, aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak, adınızı ve soyadınızı yazıp bilgilendirmeyi okuduktan sonra uçuşa katılabilirsiniz.

THY 19 MAYIS BİLETİ İÇİN TIKLA

TARİHİ YOLCULUK BİLETİ ÜCRETLİ Mİ?

Türk Hava Yolları'nın bu tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletlerini oluşturabiliyor. Oluşturulan hatıra biletler bugünden itibaren "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabiliyor. Biletler ücretsizdir.