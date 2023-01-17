Voleybol Kadınlar CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında Türk Hava Yolları, Fransa temsilcisi Terville Florange'yi 3-0 yendi.
Deplasmandaki ilk maçı da 3-1 kazanan Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası'nda adını son 8 turuna yazdırdı.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Marcin Herbik (Polonya), Geir Westbo (Norveç)
Türk Hava Yolları: Kingdon, Bahar Guidetti, Van Ryk, Orthmann, Maglio, Naz Akyol (Melis Yılmaz, Polen Ünver, Çağla Akın, Şeyma Ercan, Ada Germen)
Terville Florange: Scully, Ogoms, Fricano, KIss, Sidibe, Kosekova (White, Taoffienua, Robins-Hardy)
Setler: 25-14, 25-20, 25-22
Süre: 74 dakika (20, 25, 29)
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