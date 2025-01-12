Türk İHA'lara Afrikada insani yardım görevi

İHA teknolojilerinden Türkiye'de geliştirilen çözümler yurt içinde ve dışında yeni görevler üstleniyor.

Döner kanatlı ve değişken hacimli insansız hava araçlarıyla dikkati çeken Zyrone Dynamics, iki farklı ürünle ihracat başarılarına yeni bir halka ekledi. Bu kapsamda döner kanatlı insansız hava araçları ZD100 ve ZD200, Afrika'daki bir ülkeye ihraç edildi. Bu kapsamda, insansız hava araçları, afet durumlarında arama kurtarma çalışmaları ve kritik noktalara kargo sevkiyatı gibi hayati görevlerde kullanılacak.

ZD100 ve ZD200, sahip oldukları teknik özellikler ve geniş uygulama alanlarıyla öne çıkıyor. ZD100, 80 dakika uçuş süresi, 3 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi ve saatte 130 kilometre hızıyla sınıfındaki araçları geride bırakıyor. Kompakt ve kullanıcı dostu tasarımı, yüksek performansı ile tercih edilen ZD100, monokok karbon gövdesi sayesinde dayanıklı ve zorlu hava koşullarına uyumlu şekilde farklı coğrafya ve şartlarda başarıyla görev yapabiliyor.

ZD200 ise daha geniş kapsamlı görevler için tasarlanmış bir model olarak dikkati çekiyor. Maksimum 20 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip ZD200, 10 kilogram yükle 25 kilometreyi aşan uçuş menziline ulaşıyor. ZD200, kritik altyapı denetimlerinden kıyı şeridi haritalama ve maden gözetimine kadar birçok farklı alanda kullanılabiliyor. Modüler yapısı, özel ekipman entegrasyonunu kolaylaştırarak termal kameralar, LIDAR sensörleri ve çevresel izleme cihazları ile donatılmasına imkan tanıyor. Dayanıklı karbon gövdesi ve saatte 40 kilometreye kadar rüzgar direnci ile zorlu çevre koşullarında güvenilir bir seçenek sunuyor.

GLOBAL PAZARDA EMİN ADIMLAR

Zyrone Dynamics Kurucu Ortağı Murat Kanber, İHA'ların kullanımının farklı alanlarda yaygınlaştığını ve çeşitli ülkelerde bu teknolojilerden yararlanmak için arayışlar olduğunu söyledi.

Geliştirdikleri hava araçlarıyla yurt içinden ve dışından gelen talepleri karşıladıklarını, geçen yıl çeşitli teslimatlar yaptıklarını anlatan Kanber, şöyle konuştu:

"Daha önce Hindistan’a gerçekleştirdiğimiz ZD100 teknoloji ve ürün ihracatlarının ardından ZD100 ve ZD200 model hava araçlarımızın Afrika coğrafyasına ihracatını gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Araçlarımız görev yaptıkları bölgelerde özellikle afet sonrası arama kurtarma, medikal destek ve kritik kargo taşımacılığı gibi alanlarda başarıyla kullanılıyor.