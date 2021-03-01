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Turk İlaç halka arzına 139 kat talep geldi

Turk İlaç paylarının halka arzı için 25 - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplama işlemlerine bireysel yatırımcıların 139 kat talep geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre halka arz büyüklüğü 234,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

Turk İlaç'a 139 kat talep
HABERTURK.COM

Turk İlaç'ın halka arzında açıklanan sonuçlar bireysel yatırımcıların halka arzlara ilgisinin devam ettiğini gösterdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şirket paylarının halka arzı için 25 - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama” işlemleri tamamlandığı, halka arz büyüklüğünü 234,5 milyon TL olduğu belirtildi. Turk İlaç paylarının mevcut halka arzında fiyat 10 TL olarak açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Turk İlaç’ın sermayesinin 67 milyon TL’den 77,05 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 10,05 TL nominal değerli 10,05 adet pay ve mevcut ortaklarından Mehmet Berat Battal'ın sahip olduğu 13,4 milyon TL nominal değerli 13,4 milyon adet pay olmak üzere toplam 23,45 milyon TL nominal değerli 23,45 milyon adet pay halka arz edildi.

Turk İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal halka arz öncesi Habertürk'e röportaj vermişti.

2 YATIRIMCI YÜZDE 5'TEN FAZLA ALDI

Halka arzda, toplam 128 bin 547 yatırımcıdan 1.451.243.670 pay talep toplandı. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 138,6 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 28,4 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının da 11,4 katı talep geldi. Toplam halka arzın yüzde 30 oranında 7,04 milyon TL nominal değere karşılık gelen Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara yapılan tahsisat içerisinde, toplam tahsisatın yüzde 19,7’sine karşılık gelen 1,339 milyon TL nominal bedelli hisse Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı tahsisatına kaydırıldı. Son durumda yeni tahsisat oranları; Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için yüzde 40,9 oran ile 9.592.500 TL nominal değere karşılık gelirken, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için %24,1 oran ile 5.650.000 TL nominal değere karşılık geldi. KAP'a ayrı bir açıklamayla halka arzda yüzde 5'in üzerinde pay alan yatırımcılar da açıklandı. Buna göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden ME Performaa Management Consultancy halka arz edilen payların yüzde 7,2'sini, Türkiye'den Tera Portföy de yüzde 8,5'ini altı

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