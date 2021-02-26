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Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz: Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz hangi bankada, hisse fiyatları ne?

Ekonomi dünyasının ilgiyle takip ettiği, Battal Holding bünyesinde bulunan Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz başladı! Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 18 Şubat 2021'de onay verdiği Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz izahnamesi katılımcılar tarafından araştırılıyor. Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz talep toplama tarihleri merak konusu olmuştu. Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz hangi bankadan? Türk İlaç ve Serum Sanayi hisse fiyatları nedir?

Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz: Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz hangi bankada, hisse fiyatları ne?

Ekonomi gündeminde Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz tarihleri var. Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz hisse fiyatı belli oldu. Yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edilen Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne?

TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HALKA ARZ TARİHLERİ

Türk İlaç ve Serum Sanayi şirketi sermayesinin 77.05 milyon liraya yükseltilecek ve şirketin sermayesinin 13.4 milyon liralık bölümünün halka arz edileceği açıklandı. Söz konusu işlemler SPK haftalık bülteninde de yer aldı.

Toplanan talebin fazla olması durumunda Mehmet Berat Battal’ın sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli 2.000.000 adet (B) grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek

TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

Oyak Yatırım'ın liderlik edeceği Türk İlaç ve Serum Sanayi 25-26 Şubat'ta talep toplayacak. Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz teklifi Türkiye'deki tüm aracı kurumklar ve bankalar aracılığıyla gönderilebiliyor.

TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HALKA ARZ HİSSE FİYATLARI

Türk İlaç ve Serum Sanayi Halka Arz Birim Pay Fiyatı hisse başına 10 TL olarak karar verildi. Türk İlaç ve Serum Sanayii izahnamesinde halka arz süreciyle ilgili her detay paylaşılmıştır.

TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HALKA ARZ İZAHNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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