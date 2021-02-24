Türk İlaç borsaya geliyor

HABERTURK.COM

Türk İlaç ve Serum Sanayi AŞ halka açılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) halka arz onayı alan ve 25-25 Şubat'ta talep toplayacak olan Türk İlaç ve Serum Sanayii AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal, şirketin kuruluşundan halka arzına kadar olan süreci ve şirketin finansal durumunu Yatırımcı Rehberi'nde anlattı. Şirketin nasıl kurulduğunu ve kurulduktan sonra halka arza kadar nasıl bir gelişim gösterdiğini dile getirecek olan Battal, şu anda hangi tip aşı ve ilaç ürettiklerini, ürettiği ürünlerin özelliklerini ve satış gerçekleştirdikleri pazarları değerlendiriyor.

HALKA ARZ GELİRİ NASIL KULLANILACAK?

Türkiye'de ve dünyada sektörün durumunu ortaya koyacak olan Battal, pandemi döneminin ilaç şirketlerine etkisini ve önümüzdeki dönem hem sektör hem sizin ürettiğiniz ürünler açısından beklentini paylaşıyor. COVID-19 aşısı veya ilacına yönelik çalışmaları olup olmadığının cevabını verecek olan Battal, şirketin dönen ve duran varlıkları, son 4 yıllık satış gelirleri ve satışların maliyeti, finansman giderleri borçluluk durumuna yönelik bilgiler veriyor. Battal ayrıca halka arz yönteminin yanı sıra halka arz gelirlerini nerede ve nasıl kullanılacağı bilgisini de yatırımcılar ile paylaşacak.