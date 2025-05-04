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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar: Emeğin Statüsü Olmaz - Sosyal Güvenlik Haberleri

        TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar: Emeğin statüsü olmaz

        Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) üniversitelere gönderdiği bir yazıyla, işçi statüsündeki kamu çalışanlarının, memur statüsündeki çalışanların amiri olamayacağı yönünde görüş bildirmesi üzerine bir açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar "Emeğe ve alınterine yönelik bu küçümseyici anlayışı kabul etmiyoruz. İşçinin yöneticilik yapamayacağına dair ne Anayasamızda ne yasalarımızda bir engel vardır. Tersine, kamu görevlerinin liyakat esasına göre yürütülmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir. YÖK'ün yazısında ortaya konan yaklaşımın hukuki bir geçerliliği yoktur. Yoruma dayalı, eşitlik ilkesini zedeleyen bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı

        Giriş: 04.05.2025 - 12:50 Güncelleme: 04.05.2025 - 12:50
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        "Emeğin statüsü olmaz"
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        Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversitelere gönderdiği bir yazıyla, işçi statüsündeki kamu çalışanlarının, memur statüsündeki çalışanların amiri olamayacağı yönünde görüş bildirmesi üzerine bir açıklama yapan Alemdar "Emeğe ve alınterine yönelik bu küçümseyici anlayışı kabul etmiyoruz. İşçinin yöneticilik yapamayacağına dair ne Anayasamızda ne yasalarımızda bir engel vardır. Tersine, kamu görevlerinin liyakat esasına göre yürütülmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir. YÖK’ün yazısında ortaya konan yaklaşımın hukuki bir geçerliliği yoktur. Yoruma dayalı, eşitlik ilkesini zedeleyen bir yaklaşımdır. İşçilerimiz, bugün üretimden yönetime her alanda bilgileri ve tecrübeleriyle donanımlıdır. Emeğiyle, alınteriyle bu ülkenin yükünü sırtında taşıyan işçilerimiz gerektiğinde bir kurumun başına da geçer, yöneticiliğini de yapar. Ünvanı ne olursa olsun, işini liyakatle ve adaletle yapan herkesin bu hakkı da vardır, yetkisi de vardır. Hiçbir ünvan, hiçbir statü, işçinin bilgi ve birikimini yok sayamaz" dedi.

        "EMEĞİN İTİBARINI ASLA ÇİĞNETMEYECEĞİZ"

        Alemdar ayrıca şu sözleri kullandı:

        "Buradan ilan ediyorum tüm yasal yolları sonuna kadar kullanacağız. Tüm platformlarda sesimizi yükselteceğiz. Gerekirse bu meseleyi en üst makama, Cumhurbaşkanlığı’na kadar taşıyacağız. Bu anlayışın önüne geçmek, haklarımızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

        Biz, bu ülkenin emekçileriyiz. Bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Emeğin itibarını asla çiğnetmeyeceğiz. Bir işçinin yöneticilik yapması, onun en temel haklarından biridir. Bunu kimse keyfi yorumlarla yok sayamaz. Kimse emeğin önüne duvar öremez. Biz buradayız, Emeğimizle, hakkımızla, Anayasamızla buradayız. Ve hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Burada olduğumuz sürece emeğin hakkını, hukuku savunacağız."

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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