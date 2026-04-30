Türk-İş gıda enflasyonu nisanda yüzde 5,47 oldu

Çalışanların geçim şartlarını ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerini takip eden Türk-İş, Nisan 2026 dönemine ait "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Araştırma sonuçlarına göre, açlık sınırı olarak bilinen dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenme maliyeti 34.586,86 TL’ye ulaştı.

Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu ihtiyaçların toplam tutarı 112.660,80 TL oldu.

Tek bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 44.802,03 TL TL olarak hesaplandı.

MUTFAK ENFLASYONU AYLIK YÜZDE 5,47 ARTTI

Türk-İş verilerine göre mutfak enflasyonu nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,47 oranında arttı.

Son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 43,90 seviyesinde gerçekleşti.

12 aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 40 oldu.

Raporda dikkat çeken bir diğer unsur, mevcut ücretlerin yaşam maliyetleri karşısındaki durumu oldu. 2026 yılı için belirlenen 28.075 TL’lik asgari ücret, nisan ayı itibarıyla 34.587 TL olan açlık sınırının yaklaşık 6.512 TL altında kaldı.