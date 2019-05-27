Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TÜRK-İŞ, Mayıs ayı “açlık ve yokluk” araştırma sonuçları

İHA

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ),yaptığı çalışmalarla Mayıs ayı “açlık ve yokluk” sınırı araştırma sonuçlarını açıkladı

TÜRK-İŞ mayıs ayı açlık sınırı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ),otuz iki yıldan bu yana aralıksız olarak her ay düzenli olarak yaptığı ve çalışanların geçim şartlarını ortaya koyduğu “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasının Mayıs ayı sonuçlarını açıkladı.

TÜRK-İŞ araştırmasının Mayıs 2019 ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 123,93 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt),ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6 bin 918,33 TL, evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 2 bin 625,42 TL olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ’ten yapılan açıklamada, ülkede yaşanan yüksek fiyat artışlarının olumsuz sonucu çalışanların geçim koşullarının bozulmasında kendini gösterdiği belirtilerek, “Özellikle ücretli çalışanların ve emeklilerinin, düşük gelirlilerin harcamaları içinde önemli ağırlığı olan gıda fiyatlarındaki artış hesaplanan tüketici enflasyonu üzerinde gelişme gösteriyor. İktisaden dar ve sabit gelirli kesimlerin karşı karşıya kaldığı geçim şartları, yerel seçimler sonrası süren seçim tartışmalarının gölgesinde kaldı. 4 kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutarı yılın ilk 5 ayı sonunda 183 TL arttı ve yürürlükteki asgari ücretin gerisinde kaldı. Aynı şekilde bir çalışanın sadece kendisi için yapması gereken harcama tutarını karşılayabilmesi için net asgari ücretin 632 TL/AY artması gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kadınlar ekmeğini "kır"dan çıkarıyor
İŞ-YAŞAMKadınlar ekmeğini "kır"dan çıkarıyor
Bulgaristan'dan Edirne'ye tren seferleri başlıyor
İŞ-YAŞAMBulgaristan'dan Edirne'ye tren seferleri başlıyor
İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin başlarında açmayı hedefliyoruz
İŞ-YAŞAM"İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin başlarında ...
Dünya futbol devlerine Bursa'dan ambalaj
İŞ-YAŞAMDünya futbol devlerinin tercihi Bursa!
Bakan duyurdu: Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi ne kadar?
İŞ-YAŞAMBayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Bakanlardan fabrikaya 'Sahur' ziyareti
İŞ-YAŞAMBakanlar gece vardiyasında
Son dakika haberi: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kur ayarı
İŞ-YAŞAMKöprüye kur ayarı
Bakan Zehra Zümrüt açıkladı: Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne kadar?
İŞ-YAŞAMEmekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Bayramda merdiven altı üretilen tatlılara dikkat etmek gerekiyor
İŞ-YAŞAM'Merdiven altı' baklava tehlikesi!
Uçakların en rahatsız edici koltukları!
İŞ-YAŞAMUçakların en rahatsız edici koltukları!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X