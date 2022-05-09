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Türk kahvesi Günel Kore'deki menülerde yerini aldı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından başlatılan "Türk Kahvesi Güney Kore'de" projesi kapsamında Türk kahvesi, ülkedeki menülerde yerini aldı

Türk kahvesi Güney Kore'de menülere girdi
Türk kahvesi Güney Kore'de menülere girdi
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AA

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, enstitü, 2019'dan bu yana faaliyet gösterdiği Güney Kore'de Türk kültürünün tanıtılması çalışmalarını sürdürüyor.

YEE tarafından başlatılan "Türk Kahvesi Güney Kore'de" projesi kapsamında, Seul YEE ile Güney Kore'nin zincir kafe markalarından BeBridge iş birliği, Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları Seul Ofisi, Arzum Okka ve Kütahya Porselen'in destekleriyle Türk kahvesi Güney Korelilerle buluştu.

Seul YEE ve Seul'de 23 şubesi bulunan BeBridge arasında imzalanan mutabakat metniyle Türk kahvesi BeBridge'in kafelerinde satışa sunulmaya başlandı.

Proje hayata geçirilmeden önce Türk kahvesinin özgün tadının Güney Kore'de yakalanabilmesi için kafe çalışanlarına yönelik eğitim programları düzenlendi.

BeBridge şubelerinde özel olarak baklava ile servis edilen Türk kahvesi, satışa sunulduğu ilk günden bu yana Güney Korelilerin yoğun ilgisini görürken, yüzlerce kişi etkinlik dahilinde yaşadıkları Türk kahvesi deneyimini fotoğraf ve videolar aracılığıyla sosyal medyada paylaştı.

Proje kapsamında ilk 30 günde, BeBridge şubelerinde Türk kahvesi sipariş ederek bu deneyimini sosyal medyada paylaşanlar arasında yapılacak çekiliş ile 5 kişiye Seul-İstanbul gidiş dönüş uçak bileti, 5 kişiye fincan seti, onlarca hediye kuponu ve birçok hediye verilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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