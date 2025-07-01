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        Haberler Gündem Güncel Türk Kızılay depremzedelere çilek bahçesi kuracak | Son dakika haberleri

        Türk Kızılay Malatya'da depremzede çiftçilere çilek bahçesi kuracak

        Türk Kızılay, depremlerden etkilenen Malatya'da üreticilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla 12 üreticiye 40 dekarlık alanda sulama ve bakım ekipmanlarıyla çilek bahçeleri kuracak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 14:32 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:32
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        Türk Kızılay depremzedelere çilek bahçesi kuracak
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        Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören bölgedeki çiftçilerin gelir kalemlerini genişletmek için "Malatya'da Çilek Kızılay Çaba ile Yetişecek" hibe projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen projede, çilek yetiştiriciliği için 5 ilçede üreticilere 30 günlük eğitim verildiğini ifade eden Ergül, şöyle konuştu:

        "Eğitimlerin sonunda kursiyerlerimize maddi destek olarak ekipman vereceğiz. Amacımız tarımda sürdürülebilir alternatif ürünü yaygınlaştırmak. Çalışma Malatya'ya hayırlı olsun. Kursiyerlerdeki heyecanı görünce ne kadar hayırlı bir iş yaptığımızı anlıyoruz. Projenin kentin ekonomisine bir nebze de olsa dokunacağı kanaatindeyiz."

        Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Gündüz de projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Eğitimlerin öğretim üyeleri tarafından verildiğini belirten Gündüz, "Kayısı yetiştiriciliğine elverişli olmayan alanlarda alternatif ürün yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kurs tamamlandıktan sonra başarılı bulunan 12 yetiştiriciye 40 dekarlık çilek bahçesi anahtar teslim edilecek. Proje Kale, Doğanşehir, Yeşilyurt, Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde uygulanacak. Çilek üretiminde kullanılan ekipmanlar da hibe edilecek" diye konuştu.

        Eğitime katılan Selma Aykut ise dört dönümlük alanda çilek yetiştirdiğini ve eğitim sayesinde bilgi eksikliklerini giderdiğini söyleyerek "2018’den beri çilek üreticisiyim. Kurs çok faydalı oldu, yanlışlarımı burada fark ettim" dedi.

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