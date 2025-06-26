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        Haberler Sağlık Türk Kızılay ile DSÖ, başkentte kan bağışı etkinliği düzenleyecek - Haberler | Sağlık Haberleri

        Türk Kızılay ile DSÖ, başkentte kan bağışı etkinliği düzenleyecek

        Türk Kızılay ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gönüllü kan bağışının önemine dikkati çekmek amacıyla Ankara'da ortak kan bağışı etkinliği gerçekleştirecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 09:51 Güncelleme: 26.06.2025 - 09:52
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        Türk Kızılay ile DSÖ, başkentte kan bağışı etkinliği düzenleyecek
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        Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, gönüllü kan bağışının önemine dikkati çekmek amacıyla yarın DSÖ Türkiye Ofisi'nde düzenlenecek etkinliğe, Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Atatrah katılacak.

        Türk Kızılay ve DSÖ'nün 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kapsamında yürüttüğü işbirliği kapsamında yapılacak etkinlikte, Atatrah ile Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde A. Ahonsi'nin yanı sıra DSÖ ve BM ajansları personeli kan bağışında bulunacak.

        Bağışlanan her ünite kan için "Hastaya Kan Ormana Can" projesi kapsamında 3 fidan dikilecek.

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