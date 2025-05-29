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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk Kızılay, yurt dışı kurban bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Türk Kızılay, yurt dışı kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

        Bu Kurban Bayramı'nda Türk Kızılay 23 ülkede ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. 2025 yılı yurt dışı kurban bedelini 5.250 TL olarak belirleyen Kızılay, 2 ila 4 taksit imkânı sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 10:59 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:04
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        Kızılay, yurt dışı kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
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        Kurbanlarınız, güvenle ve İslami usullere uygun şekilde kesiliyor.

        Türk Kızılay’a verilen vekâletlerle, kurbanlar veteriner hekim gözetiminde, vekâlet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak, ilgili ülke koşullarına uygun kesimhanelerde ya da açık alanlarda kesiliyor. İslami usullere tam uygunlukla gerçekleştirilen bu süreçte kurban etleri kontrollerden geçirildikten sonra Kurban Bayramı döneminde sıcak et olarak dağıtılıyor.

        Yurt dışında yaşayan yardıma muhtaç milyonlarca insan, bu bayram da Türk Kızılay’ın iyilik eliyle destekleniyor. Yıllardır süregelen bu kampanya sayesinde, bağışlarınız sadece bir et yardımı değil; aynı zamanda dayanışma, umut ve kardeşlik mesajı taşıyor.

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