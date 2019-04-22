Ziraat Bankası yatırımlarını Türk Lirası’nda değerlendiren ve değerlendirmek isteyen müşteriler için Türk Lirası tasarruflarında sabit faiz oranı korumasında yüksek getiri sağlayan Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı Mevduat Hesabı’nın yanı sıra, anaparasını enflasyon karşısında reel olarak korumak isteyen müşterileri için de Enflasyon Korumalı (3 Aylık Dönem ve Yıllık Getirili) Mevduat Hesabı ürünlerini uygulamaya aldı.

'TASARRUFLARIN TL İLE YAPILMASINI SAĞLAMAK İÇİN ÜRÜNLERİMİZİ GELİŞTİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, iki yeni mevduat hesabına ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Bankaların, asli görevi tasarrufların doğru alanlara yönlendirilmesinin yanı sıra ülkenin tasarruf tabanının da gelişimine katkı vermektir. Sunduğumuz ürünleri çeşitlendirerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm sağlamak da görevlerimiz arasındadır. Biliyoruz ki birikim ve tasarruflarını enflasyona karşı korumak için dövizde tutan oldukça önemli sayıda müşterimiz var. Ülkemizde tasarrufların TL ile yapılmasını sağlamak için bundan sonra da ürünlerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda müşterilerimizin TL mevduat birikimlerini desteklemek için iki yeni ürünümüzü hayata geçirdik. Bu ürünler; “Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı Mevduat Hesabı ve Enflasyon Korumalı (3 Aylık Dönem ve Yıllık Getiri Ödemeli) Mevduat Hesabı” dır.

Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı Vadeli Mevduat Hesabı;



-Açılışında sabit getirili vadeli mevduat faiz oranı taahhüt ediliyor. Vade sonunda taahhüt edilen faiz oranı, yıllık enflasyona eklenecek ilave oranla oluşan (Yıllık TÜFE artı ilave oran) yeni faiz oranı ile karşılaştırılıyor. İki oran arasında yüksek olan faiz oranından hesaba faiz işletiliyor. Böylelikle müşterilere Türk Lirası yatırımlarında garantili yüksek getiri sağlama ve enflasyondan etkilenmeme imkanı sunuluyor.

-Vade süresi içerisinde hesaptan para çekilmesi durumunda vade bozulmuyor, vade sonunda hesapta kalan tutar üzerinden faiz işlemeye devam ediyor.

-Yeni vadeli mevduat ürününün vadesi 92-370 gün aralığında belirlenebiliyor.

Enflasyon Korumalı Mevduat Hesabı ile;



-Müşterilerimize gerçekleşen yıllık enflasyon oranına eklenecek bir getiri ile toplamda enflasyonun üzerinde bir getiri imkanı sağlıyoruz.

-366-370 gün vade ile açılabilecek bu hesapta 3 ayda bir gelir ödemesi seçeneği de sunuyoruz.



Enflasyon Korumalı (3 Aylık Dönem ve Yıllık Getiri Ödemeli) Mevduat Hesabı, anaparasını enflasyon karşısında reel olarak korumak isteyen ve faizli bankacılık ürünlerine karşı hassasiyeti olan müşterilerimizin de birikimlerini değerlendirebileceği bir ürün.”

'ENFLASYONUN ÜZERİNDE GETİRİ SUNUYORUZ'

Sektördeki diğer bankaların da Türk Lirası mevduatı destekleyen, her kesimden vatandaşımızın tercihlerine uygun alternatifler sunan benzer nitelikteki ürünler ile yatırım ve getiri çeşitliliği sağlayacaklarına inandığını belirten Aydın, “Uygulamaya aldığımız ürünler ile Türk Lirası birikim yapan müşterilerimize, birikimleri için enflasyonun üzerinde bir getiri elde imkanı sunuyoruz. Milli paramıza güvenerek ülkemiz ekonomisinin güçlenmesine de katkı sağlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.