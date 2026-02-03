Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.863,70 %1,78
        DOLAR 43,4889 %0,07
        EURO 51,3090 %0,07
        GRAM ALTIN 6.917,78 %6,37
        FAİZ 34,68 %0,70
        GÜMÜŞ GRAM 124,59 %11,45
        BITCOIN 78.281,00 %-0,23
        GBP/TRY 59,4697 %0,07
        EUR/USD 1,1792 %0,01
        BRENT 66,66 %0,54
        ÇEYREK ALTIN 11.310,56 %6,37
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk mühendislerinin imzasıyla Riyad’da dev terminal dönüşümü - İş-Yaşam Haberleri

        Türk mühendislerinin imzasıyla Riyad’da dev terminal dönüşümü

        IC İçtaş İnşaat, King Khalid Uluslararası Havalimanı'nın 3 ve 4'üncü terminallerinin ardından, 1 ve 2'nci uluslararası terminallerinin de yapımını tamamladı. Dünyanın en büyük alana sahip havalimanları arasında yer alan ve inşası 60 ayda tamamlanan King Khalid Uluslararası Havalimanı, yenilenen terminaller ve bağlantı yapılarıyla birlikte yolcu kapasitesini yıllık 30 milyona yükseltti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 17:10 Güncelleme: 03.02.2026 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk mühendislerinin imzasıyla Riyad'da dev terminal dönüşümü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        IC İçtaş İnşaat’ın mühendislik ve yapımını üstlendiği King Khalid Uluslararası Havalimanı’nda kapsamlı bir dönüşüm süreci başarıyla tamamlandı. Daha önce 3. ve 4. terminalleri teslim eden IC İçtaş İnşaat, 1. ve 2. terminallerin de tamamlanmasıyla birlikte havalimanındaki tüm terminal yapılarını hayata geçirmiş oldu.

        Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud, Ulastirma Bakani Saleh bin Nasser Al-Jasser ve GACA Başkanı Abdulaziz bin Abdullah Al-Duailej’in katılımıyla gerçekleşen törende; IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Çeçen, IC Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Denemeç, IC İçtaş İnşaat Genel Müdürü İbrahim Dönmez ve IC İçtaş İnşaat Bölge Müdürü Cemil Beşen yer aldı.

        REKLAM

        Dünyanın en büyük alana sahip havalimanlarından biri olan King Khalid Uluslararası Havalimanı, tamamlanan terminal yatırımlarıyla birlikte yolcu kapasitesini ve hizmet kalitesini önemli ölçüde artırdı. IC İçtaş İnşaat’ın üstlendiği çalışmalar kapsamında terminallerde mimari, elektromekanik ve teknolojik altyapılar yenilenerek, yolcu konforu, operasyonel verimlilik ve güvenlik kriterleri uluslararası standartlara taşındı. Tamamlanan tüm terminallerle birlikte havalimanının, Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 hedefleri doğrultusunda bölgenin en önemli ulaşım merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.

        Havalimanı Projelerinde Çok Disiplinli Uzmanlık

        IC İçtaş İnşaat Genel Müdürü İbrahim Dönmez, yaptığı değerlendirmede "Havalimanları, çok sayıda disiplinin aynı anda ve yüksek koordinasyonla çalışmasını gerektiren son derece karmaşık yapılar. IC İçtaş İnşaat olarak Türkiye’de ve yurt dışında hayata geçirdiğimiz havalimanı projelerinde edindiğimiz deneyim, King Khalid Uluslararası Havalimanı gibi büyük ölçekli projelerde en önemli gücümüzü oluşturuyor. Bu projelerde yalnızca yapı üretmiyor; yolcu akışından operasyonel verimliliğe kadar tüm süreçleri kapsayan bütüncül çözümler sunuyoruz" dedi.

        Büyük Ölçekli ve Yüksek Teknolojili Bir Terminal Yatırımı

        King Khalid Uluslararası Havalimanı’nda hayata geçirilen terminal projeleri kapsamında, 300.000 metrekarelik alanda gerçekleştirilen inşaat ve yenileme çalışmalarıyla tüm mimari bileşenler, elektromekanik ekipmanlar ve bilgi teknolojileri altyapıları baştan sona yenilendi. 4000 kişinin görev yaptığı proje kapsamında 10 bin ton çelik imalatı, 6 kilometre bagaj taşıma sistemi, 82 adet E-Gate ve havalimanı operasyonlarını destekleyen ileri teknoloji sistemler devreye alındı. Terminal binaları, yoğun yolcu trafiğini karşılayacak şekilde tasarlanarak, esnek ve sürdürülebilir bir işletme altyapısıyla hayata geçirildi.

        IC İçtaş İnşaat’ın gerçekleştirdiği bu çalışmalar, havalimanının yolcu deneyimi alanında da uluslararası ölçekte öne çıkmasını sağladı. King Khalid Uluslararası Havalimanı, AirHelp Score 2025 Raporu’nda 200’den fazla havalimanı arasında yolcu deneyimi kategorisinde dünyanın en iyi ilk üç havalimanı arasında yer almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Durakta 'küfür' tartışmasında bardakla vurulan gözünü kaybetti, şüphelinin tutuklanmasını istiyor

        ADANA'da dolmuş şoförü Serkan Tecirli (46), durakta küfredilmesini istemediği için tartıştığı kooperatif yöneticisi Mesut Y. (45) tarafından çay bardağıyla darbedildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi