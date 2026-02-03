Türk mühendislerinin imzasıyla Riyad’da dev terminal dönüşümü

IC İçtaş İnşaat’ın mühendislik ve yapımını üstlendiği King Khalid Uluslararası Havalimanı’nda kapsamlı bir dönüşüm süreci başarıyla tamamlandı. Daha önce 3. ve 4. terminalleri teslim eden IC İçtaş İnşaat, 1. ve 2. terminallerin de tamamlanmasıyla birlikte havalimanındaki tüm terminal yapılarını hayata geçirmiş oldu.

Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud, Ulastirma Bakani Saleh bin Nasser Al-Jasser ve GACA Başkanı Abdulaziz bin Abdullah Al-Duailej’in katılımıyla gerçekleşen törende; IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Çeçen, IC Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Denemeç, IC İçtaş İnşaat Genel Müdürü İbrahim Dönmez ve IC İçtaş İnşaat Bölge Müdürü Cemil Beşen yer aldı.

REKLAM

Dünyanın en büyük alana sahip havalimanlarından biri olan King Khalid Uluslararası Havalimanı, tamamlanan terminal yatırımlarıyla birlikte yolcu kapasitesini ve hizmet kalitesini önemli ölçüde artırdı. IC İçtaş İnşaat’ın üstlendiği çalışmalar kapsamında terminallerde mimari, elektromekanik ve teknolojik altyapılar yenilenerek, yolcu konforu, operasyonel verimlilik ve güvenlik kriterleri uluslararası standartlara taşındı. Tamamlanan tüm terminallerle birlikte havalimanının, Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 hedefleri doğrultusunda bölgenin en önemli ulaşım merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.

Havalimanı Projelerinde Çok Disiplinli Uzmanlık IC İçtaş İnşaat Genel Müdürü İbrahim Dönmez, yaptığı değerlendirmede "Havalimanları, çok sayıda disiplinin aynı anda ve yüksek koordinasyonla çalışmasını gerektiren son derece karmaşık yapılar. IC İçtaş İnşaat olarak Türkiye’de ve yurt dışında hayata geçirdiğimiz havalimanı projelerinde edindiğimiz deneyim, King Khalid Uluslararası Havalimanı gibi büyük ölçekli projelerde en önemli gücümüzü oluşturuyor. Bu projelerde yalnızca yapı üretmiyor; yolcu akışından operasyonel verimliliğe kadar tüm süreçleri kapsayan bütüncül çözümler sunuyoruz" dedi. Büyük Ölçekli ve Yüksek Teknolojili Bir Terminal Yatırımı King Khalid Uluslararası Havalimanı’nda hayata geçirilen terminal projeleri kapsamında, 300.000 metrekarelik alanda gerçekleştirilen inşaat ve yenileme çalışmalarıyla tüm mimari bileşenler, elektromekanik ekipmanlar ve bilgi teknolojileri altyapıları baştan sona yenilendi. 4000 kişinin görev yaptığı proje kapsamında 10 bin ton çelik imalatı, 6 kilometre bagaj taşıma sistemi, 82 adet E-Gate ve havalimanı operasyonlarını destekleyen ileri teknoloji sistemler devreye alındı. Terminal binaları, yoğun yolcu trafiğini karşılayacak şekilde tasarlanarak, esnek ve sürdürülebilir bir işletme altyapısıyla hayata geçirildi.