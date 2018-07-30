Gaye Su Akyol, farklı kültürden müzisyenleri bir araya getiren, dünyanın en eski festivallerinden WOMAD'da hayranlarıyla buluştu. Habertürk'ün haberine göre, İngiltere'nin güneybatısında bulunan Wiltshire Kontluğu'nda sahne alan ünlü şarkıcı hem kendi müziğini hem de ülkemizin ezgilerini binlerce müzikseverle buluşturdu.



Gaye Su Akyol, konser sonrası duygularını, "Muhteşem seyircilerle harika bir konser geçirdim. Onlara bu konserin bir parçası oldukları için teşekkür ediyorum. Eminim yakında tekrar görüşeceğiz" sözleriyle ifade etti.

Gaye Su Akyol, kendine has kostümüyle dikkatleri üzerinde topladı.

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