Türk Nippon Sigorta’nın 2026'da ana hedefi karlılık

Sağlık, kasko ve konut sigortası ürünlerini lokomotif branşlar olarak konumlandırdıklarını ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu “Sağlık, kasko ve konut branşlarında 2025 yılının ikinci yarısında hayata geçirdiğimiz kampanyalar ile rekabetçi ve avantajlı fiyatlama stratejimiz, hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynadı. Ancak büyümeyi yalnızca finansal ve adetsel artış olarak değerlendirmiyoruz. Müşteri memnuniyetinin artırılması, portföy çeşitliliğinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kârlılığın sağlanması gibi alanlarda da önemli çalışmalar yürüttük. Attığımız bu adımların, önümüzdeki yıllar için güçlü ve sağlıklı bir büyüme zemini oluşturacağına inanıyoruz. Müşterilerimizin ve acentelerimizin ihtiyaçlarını hızlı şekilde analiz ederek, kısa sürede aksiyon alabiliyoruz. Operasyon süreçlerimizde benimsediğimiz şeffaf, erişilebilir ve çözüm odaklı iletişim anlayışı, sektörde farklı bir konum elde etmemizi sağlıyor. İletişimdeki gücümüz, sahaya yakın olmamız ve esnek yapımız sayesinde hem acentelerimizle hem de müşterilerimizle uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkiler kurabiliyoruz” dedi.

REKLAM RİSKLER YENİDEN TANIMLANDI 2026 yılı ile ilgili de beklentilerini paylaşan Dr. E. Baturalp Pamukçu “Dünya genelinde artan doğal afetler ve iklim değişikliği, sigorta sektörü açısından riskleri yeniden tanımlarken; aynı zamanda değişen müşteri beklentileri, teknolojiyi daha etkin ve entegre kullanma zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Bu çerçevede 2026 yılında dijital süreçlerimizde otomasyonu daha da genişleterek operasyonel verimliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. En önemli satış kanalımız olan acentelerimize yönelik geliştireceğimiz yeni ekranlar ve dijital altyapı yatırımlarıyla, üretim süreçlerini daha hızlı ve kolay hâle getirmeyi amaçlıyoruz. Sağlık sigortasını stratejik olarak konumlandırdığımız ana branşlarımızdan biri olarak ele alıyoruz. Bu kapsamda, sağlık tarafında daha erişilebilir, modüler ve müşteri ihtiyaçlarına göre şekillenen yeni ürün yapıları üzerinde çalışıyoruz. Hayata geçireceğimiz Healthbox projesiyle, sağlık ürünlerinde poliçe kesim süreçlerini daha hızlı, sade ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da dengeli büyüme ve kârlılık ana hedefimiz olmaya devam edecek. Gerçekleştirdiğimiz sermaye artışıyla birlikte daha güçlü bir finansal yapı oluştururken; güçlü acente ağımız, yenilikçi ürün yaklaşımımız ve sağlam iş birliklerimizle müşterilerimize sunduğumuz değeri artırarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.