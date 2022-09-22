Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

Türk otomotiv sanayi 'Automechanika'da 70 ülke ile buluştu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), dünya otomotiv endüstrisinin önemli buluşma noktalarından olan Automechanika Frankfurt Fuarı’na katılım gerçekleştirdiğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, Türk otomotiv firmaları Almanya başta olmak üzere 70 ülkeden gelen otomotiv firması temsilcileri ile ikili görüşme fırsatı elde etti. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Fuarda firmalar arası ikili görüşmelerin Avrupa’nın en büyük motorlu araçlar pazarına ev sahipliği yapan Almanya’ya yönelik hedeflerimize ulaşmaya katkı sunduğuna ve genel otomotiv ihracatımızı artırma noktasında önemli kazanımlar sağladığına inanıyoruz" dedi

Türk otomotiv sanayi 'Automechanika'da 70 ülke ile buluştu
HABERTURK.COM

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), tedarik sanayinde faaliyet gösteren 63 ihracatçı firmaya öncülük ederek 13-17 Eylül tarihleri arasında Frankfurt’ta düzenlenen Avrupa’nın en büyük otomotiv tedarik endüstrisi fuarına milli katılım sağladı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu ve OİB Denetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu’nun katıldığı fuarda, Türk otomotiv firmaları Almanya başta olmak üzere 70 ülkeden gelen otomotiv firması temsilcileri ile ikili görüşme fırsatı elde etti.

Fuarda, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ev sahipliğinde OİB Türkiye Tanıtım standını Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ile Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel de ziyaret etti.

Fuara yönelik değerlendirmelerde bulunan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Fuarda Türk otomotiv ihracatçılarımız, Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ve diğer bölge ülkelerinin firmalarıyla ikili görüşme gerçekleştirme fırsatı yakaladı. Fuarda firmalar arası ikili görüşmelerin Avrupa’nın en büyük motorlu araçlar pazarına ev sahipliği yapan Almanya’ya yönelik hedeflerimize ulaşmaya katkı sunduğuna ve genel otomotiv ihracatımızı artırma noktasında önemli kazanımlar sağladığına inanıyoruz. Automechanika Frankfurt, ayrıca Almanya ve diğer ülkeler için de Türkiye pazarı başta olmak üzere Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine ulaşmak için önemli bir fırsat yaratıyor" diye konuştu.

İHRACATTA İLK SIRADA

Automechanika Frankfurt Fuar'ına ev sahipliği yapan Almanya, Türkiye otomotiv sektörünün uzun yıllardır en büyük ihracat pazarı olma konumunu sürdürüyor.

Almanya, ocak-ağustos döneminde yüzde 4 artarak 19 milyar 576 milyon dolar olarak gerçekleşen otomotiv endüstrisinin ihracatından yüzde 14.5 pay alarak ilk sırada yer aldı.

Aynı dönemde Türk otomotiv endüstrisinin Almanya’ya ihracatı yüzde 3 artışla 2 milyar 829 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında Türkiye’nin Almanya’ya otomotiv ihracatı yüzde 4 artışla 323 milyon dolar oldu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kavak'a 810 milyon dolarlık finansman
OTOMOBİL Kavak'a 810 milyon dolarlık finansman
Otomotiv datasını yeni uygulamaya taşıdı
OTOMOBİL Otomotiv datasını yeni uygulamaya taşıdı
Enerji şirketlerinden elektrikli araçta iş birliği
OTOMOBİL Elektrikli araçta güç birliği yaptılar
Stellantis yeni yatırımı için İtalya'yı seçti
OTOMOBİL Yeni yatırım için İtalya'yı seçti
Togg Konsept Akıllı Cihazı’nın Türkiye’deki yeni durağı Galataport İstanbul oldu
OTOMOBİL Togg, Galataport'ta
Vali Yerlikaya, geleceğin araçlarının bakım simülatörünü test etti
OTOMOBİL Yerlikaya, simülatörü test etti
Assan Hanil sürdürülebilir ürünleriyle IAA Fuarı'nda
OTOMOBİL Sürdürülebilir ürünlerini tanıttı
Yerli üreticiler Hannover'de gövde gösterisi yaptı - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Yerli ticarilerden Almanya çıkarması!
Motosiklette B hazırlığı! - Günün Haberleri
OTOMOBİL Motosiklette B hazırlığı!
Porsche'de hedef 70-75 milyar Euro piyasa değeri
OTOMOBİL Hedef 70-75 milyar Euro piyasa değeri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.