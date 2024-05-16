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        Haberler Magazin Türk oyuncular Cannes'da - Magazin haberleri

        Türk oyuncular Cannes'da

        Türk oyuncular, bu yıl da Cannes'da boy gösterdi. Kimi; 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali kapmasında düzenlenen galalara, kimi ise şehirde düzenlenen festival dışı bazı organizasyonlarda yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 12:50 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:50
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        Şükrü Özyıldız ile sevgilisi Sibil Çetinkaya, Cannes Film Festivali'nin açılış galasına katıldı.

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        Meryem Uzerli de Cannes Film Festivali'nin açılış galasına katılan Türk oyunculardan...

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        Meryem Uzerli

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        Wilma Elles, ilk gün Cannes Film Fastivali'nde gala yapan 'Diamant Brut'ın galasına katıldı.

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        Wilma Elles, ikinci gün ise kırmızı halıda bu kez 'Le Deuxième Acte'nin galasında yer almak için yürüdü.

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        Pınar Deniz
        Bir markanın organizasyonunda yer aldı.

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        Birce Akalay
        Bir markanın tanıtım organizasyonun için Cannes'a gitti.

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        Birce Akalay

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        Hande Erçel ise Cannes'dan bu fotoğrafı paylaştı.

        #Cannes Film Festivali
        #Pınar Deniz
        #Meryem Uzerli
        #Şükrü Özyıldız
        #birce akalay
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