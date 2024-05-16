Türk oyuncular Cannes'da
Türk oyuncular, bu yıl da Cannes'da boy gösterdi. Kimi; 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali kapmasında düzenlenen galalara, kimi ise şehirde düzenlenen festival dışı bazı organizasyonlarda yer aldı
Şükrü Özyıldız ile sevgilisi Sibil Çetinkaya, Cannes Film Festivali'nin açılış galasına katıldı.
Meryem Uzerli de Cannes Film Festivali'nin açılış galasına katılan Türk oyunculardan...
Meryem Uzerli
Wilma Elles, ilk gün Cannes Film Fastivali'nde gala yapan 'Diamant Brut'ın galasına katıldı.
Wilma Elles, ikinci gün ise kırmızı halıda bu kez 'Le Deuxième Acte'nin galasında yer almak için yürüdü.
Pınar Deniz
Bir markanın organizasyonunda yer aldı.
Birce Akalay
Bir markanın tanıtım organizasyonun için Cannes'a gitti.
Birce Akalay