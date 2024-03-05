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        Haberler Müzik Türk Rap Müziğinin en sağlam kalesi Sagopa Kajmer, BKM organizasyonu ile şehrine geliyor

        Türk Rap Müziğinin en sağlam kalesi Sagopa Kajmer, BKM organizasyonu ile şehrine geliyor

        Sagopa Kajmer, BKM Organizasyonuyla gerçekleşecek turne kapsamında, geçmişten bugüne en sevilen parçalarını sevenleriyle birlikte söylemek için gün sayıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 13:51 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:51
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        7 ŞEHİRDE YÜZLERCE ŞARKIYA EŞLİK EDECEK SAGO KOROSU İÇİN HEYECAN DORUKTA

        Avrupa turnesinden hemen sonra hız kesmeden Türkiye turnesine devam eden Sagopa Kajmer, 16 Nisan’da Samsun’da, 19 Nisan’da Trabzon’da, 24 Nisan’da Gaziantep’te, 25 Nisan’da Malatya’da, 26 Nisan’da Elazığ’da ve 29 Mayıs’ta Adana’da sahnede olacak.

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        TÜRKİYE’DE İLK KEZ 81 İLDE KONSER VEREN RAP SANATÇISI SAGOPA KAJMER

        Türkiye’nin en üretken isimlerin başında gelen rap müziğin usta ismi Sagopa Kajmer, geçtiğimiz yıllarda 81 ilde gerçekleşen Türkiye turnesini tamamlayarak, Türkiye’de ilk kez tüm illerde konser veren rap sanatçısı ünvanıyla da adından övgüyle bahsettirmişti.

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        SAGOPA KAJMER TURNE TAKVİMİ

        16 Nisan: 19 Mayıs Üniversitesi Mehmet Yalçın Taşmektepligil Kapalu Spor Salonu, Samsun
        19 Nisan: Anemon Trabzon Otel, Trabzon
        24 Nisan: GAÜN Mâvera KSM – Açıkhava Sahnesi, Gaziantep
        25 Nisan: Anemon Otel Malatya, Malatya
        26 Nisa: Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi, Elazığ
        29 Mayıs: Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu, Adana

        Hafızalardan uzun bir süre silinmeyecek konserler için, Sagopa şarkılarını
        Sago korosuyla birlikte söylemek istiyorsan biletler, satışta!

        #sagopa kajmer
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