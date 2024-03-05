Türk Rap Müziğinin en sağlam kalesi Sagopa Kajmer, BKM organizasyonu ile şehrine geliyor
Sagopa Kajmer, BKM Organizasyonuyla gerçekleşecek turne kapsamında, geçmişten bugüne en sevilen parçalarını sevenleriyle birlikte söylemek için gün sayıyor
7 ŞEHİRDE YÜZLERCE ŞARKIYA EŞLİK EDECEK SAGO KOROSU İÇİN HEYECAN DORUKTA
Avrupa turnesinden hemen sonra hız kesmeden Türkiye turnesine devam eden Sagopa Kajmer, 16 Nisan’da Samsun’da, 19 Nisan’da Trabzon’da, 24 Nisan’da Gaziantep’te, 25 Nisan’da Malatya’da, 26 Nisan’da Elazığ’da ve 29 Mayıs’ta Adana’da sahnede olacak.
TÜRKİYE’DE İLK KEZ 81 İLDE KONSER VEREN RAP SANATÇISI SAGOPA KAJMER
Türkiye’nin en üretken isimlerin başında gelen rap müziğin usta ismi Sagopa Kajmer, geçtiğimiz yıllarda 81 ilde gerçekleşen Türkiye turnesini tamamlayarak, Türkiye’de ilk kez tüm illerde konser veren rap sanatçısı ünvanıyla da adından övgüyle bahsettirmişti.
SAGOPA KAJMER TURNE TAKVİMİ
16 Nisan: 19 Mayıs Üniversitesi Mehmet Yalçın Taşmektepligil Kapalu Spor Salonu, Samsun
19 Nisan: Anemon Trabzon Otel, Trabzon
24 Nisan: GAÜN Mâvera KSM – Açıkhava Sahnesi, Gaziantep
25 Nisan: Anemon Otel Malatya, Malatya
26 Nisa: Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi, Elazığ
29 Mayıs: Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu, Adana
Hafızalardan uzun bir süre silinmeyecek konserler için, Sagopa şarkılarını
Sago korosuyla birlikte söylemek istiyorsan biletler, satışta!