Türk sinemasının ünlü köşkü yenilendi

'Süt Kardeşler', 'Tosun Paşa', 'Kanlı Nigar', 'Orta Direk Şaban', 'Şabanoğlu Şaban', 'Gol Kralı', 'Neşeli Günler ve 'Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni'nden hafızalarımızda yer edinmiş olan Arnavut Hayreddin Bey Köşkü olarak bilinen Yeşilköy'deki tarihi Darcan Köşkü restore edildi. Köşkün restorasyon çalışmaları iki yıl sürdü.

TÜRK SİNEMASININ ÜNLÜ KÖŞKÜ

Özgün tarihi ve kültürel nitelikleri korunarak restore edilen Darcan Köşkü'nü restorasyon çalışmalarını yürüten Sinem Necipoğlu, şu değerlendirmeleri yaptı; "Birinci derece tarihi eser grubunda yer alan Darcan Köşkü'nün restorasyon çalışmalarında, mimari uygulamaların yanı sıra tüm teknik, iç tasarım ve ekip yönetimi detaylarını üstlendik. Bu özel projede, köşkün orijinal tasarımının sadelik ve zarafeti korumak, tarihi yapısına ve dokusuna uygun bir konsept ve tasarım oluşturmak için titizlikle çalıştık. Tarihi mirası koruyarak modern gereksinimleri karşılayacak bir çözüm bulmak için sınırlarımızı zorladık. Köşkün estetik ve mimari özelliklerini ön plana çıkararak, geçmişle geleceği bir araya getiren benzersiz bir tasarım ortaya koyduk. Gurur duyduğumuz bu projeyle, ülkemizdeki önemli tarihi yapılarından olan bu köşkün özgün nitelikleri doğrultusunda korunmasını sağlarken, Yeşilçam'ın önemli bir mirasını da ülkemize yeniden kazandırdık."