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        Haberler Magazin Türk sinemasının ünlü köşkü yenilendi - Magazin haberleri

        Türk sinemasının ünlü köşkü yenilendi

        II. Abdülhamid tarafından Osmanlı'nın aydınlarından Hayreddin Bey'e hediye edilen, 1970 ve 1980'li yıllarda birçok sinema filminin çekimleri için kiralanan Darcan Köşkü'nün restorasyon çalışmaları sona erdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 09:03 Güncelleme: 09.02.2024 - 09:05
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        Yeşilçam'ın mirası yeniledi
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        'Süt Kardeşler', 'Tosun Paşa', 'Kanlı Nigar', 'Orta Direk Şaban', 'Şabanoğlu Şaban', 'Gol Kralı', 'Neşeli Günler ve 'Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni'nden hafızalarımızda yer edinmiş olan Arnavut Hayreddin Bey Köşkü olarak bilinen Yeşilköy'deki tarihi Darcan Köşkü restore edildi. Köşkün restorasyon çalışmaları iki yıl sürdü.

        TÜRK SİNEMASININ ÜNLÜ KÖŞKÜ

        Özgün tarihi ve kültürel nitelikleri korunarak restore edilen Darcan Köşkü'nü restorasyon çalışmalarını yürüten Sinem Necipoğlu, şu değerlendirmeleri yaptı; "Birinci derece tarihi eser grubunda yer alan Darcan Köşkü'nün restorasyon çalışmalarında, mimari uygulamaların yanı sıra tüm teknik, iç tasarım ve ekip yönetimi detaylarını üstlendik. Bu özel projede, köşkün orijinal tasarımının sadelik ve zarafeti korumak, tarihi yapısına ve dokusuna uygun bir konsept ve tasarım oluşturmak için titizlikle çalıştık. Tarihi mirası koruyarak modern gereksinimleri karşılayacak bir çözüm bulmak için sınırlarımızı zorladık. Köşkün estetik ve mimari özelliklerini ön plana çıkararak, geçmişle geleceği bir araya getiren benzersiz bir tasarım ortaya koyduk. Gurur duyduğumuz bu projeyle, ülkemizdeki önemli tarihi yapılarından olan bu köşkün özgün nitelikleri doğrultusunda korunmasını sağlarken, Yeşilçam'ın önemli bir mirasını da ülkemize yeniden kazandırdık."

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        19'UNCU YÜZYIL KONUTLARININ GÜZEL BİR ÖRNEĞİ

        Darcan Köşkü, mimari tasarımı ve art nouveau tarzındaki dekoratif ögeleriyle, İstanbul'un birçok semtinde rastlanan 19'üncü yüzyıl konut yapılarının Yeşilköy'deki önemli örneklerinden biri.

        II. ABDÜLHAMİT'İN HEDİYESİ

        Osmanlı'nın son dönem aydınlarından Hayreddin Bey, 1900'lerin başında İstanbul'a yerleştiğinde köşk, II. Abdülhamid tarafından kendisine hediye edildi. Ölümünden sonra bir dönem oğlu Mehmed Sami Bey'e intikal eden köşk, eşi Nimet Hanım tarafından zaman zaman dönemin ünlü yapım şirketi Arzu Film'e kiralandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Darcan Köşkü
        #II. Abdülhamit
        #Süt Kardeşler
        #Kemal Sunal

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