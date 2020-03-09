Türk şirketten ingiltere'de öğrenci evi projesi

Cem Ali Çinkılıç ccinkilic@haberturk.com

Türkiye’de Sakarya, Kocaeli ve Düzce’de öğrenci evi projelerine imza atan Univa’nın yurtdışındaki ilk durağı öğrenci evi sektörünün öncü pazarları arasında yer alan İngiltere oldu. Şirket, İngiltere Cardiff'te 728 öğrenci evinin yer aldığı projede 140 adetlik öğrenci evi bloğunu İngiliz ortağı ile beraber geliştirecek ve satışını yapacak. 12 milyon sterlinlik yatırımla hayata geçen anlaşma kapsamında; Univa&OPTO markasıyla hayata geçirilecek öğrenci evleri 2022 yılının Eylül ayından itibaren teslim edileceği belirtildi.

Cardiff’teki South Wales Üniversitesi’nin yanında yer alan projedeki öğrenci evlerinin lansman fiyatı ise yaklaşık 83 bin sterlinden başladığı belirtildi. Projenin yaklaşık 660 bin TL karşılığında İngiltere’de mülk sahibi olma imkanı sağladığını söyleyen Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, “Bizim gibi Türkiye’nin bir merkezinden çıkacak ulusal ve uluslararası bir öğrenci evi işletme ve yatırım markası yok. Bu hedefi kendimize koyduk ve bu açıdan bizim için kıymetli yatırımlardan bir tanesi” dedi.

Öğrenci evi yatırımlarının tüm dünya genelinde yükselişe geçtiğini, Amerika ve İngiltere’nin sektörün öncü pazarları arasında yer aldığını vurgulayan Erkanlı, "Öğrenci evleri, yatırımcı için güvenli, istikrarlı, düzenli bir kira geliri sağlayan, değeri artan bir gayrimenkul yatırımı. Geleneksel gayrimenkul yatırımlarına göre de en az iki kat daha fazla kira getirisi ve geri dönüş süresi açısından da son derece cazip" olduğunu açıkladı

"YATIRIM TÜRKİYE'DEKİ GİBİ AVANTAJLI"

İngiltere’de öğrenci evi alanlara vergi avantajları gibi birçok kolaylığın ve teşvikin sağlandığına dikkat çeken Erkanlı, “İngiltere’de öğrenci evi yatırımı, Türkiye gibi çok avantajlı ve karlı.Biz de Univa’nın ilk uluslararası yatırımı için İngiltere’yi seçtik. Öğrenci şehri olan, ihtiyacın yüksek olduğu Cardiff’te yer alan projeye İngiltere’deki OPTO markasının sahibi Experience Investment ile birlikte başladık” açıklamasını yaptı.

Yurtdışındaki projelere devam edeceklerini vurgulayan Erkanlı, “Almanya’da da düşünüyoruz ama etap etap gideceğiz. Örneğin Frankfurt, Berlin’de inanılmaz ihtiyaç var. İtalya, İspanya’da Madrid, Portekiz gibi yerlerde de aynı şekilde. Biz ilk etapta İngiltere’de başlamak istedik. Bizim gibi Türkiye’nin bir merkezinden çıkacak ulusal ve uluslararası bir öğrenci evi işletme ve yatırım markası yok. Bu hedefi kendimize koyduk ve bu açıdan bizim için kıymetli yatırımlardan bir tanesi” diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLAR 430 MİLYON TL'Yİ BULACAK"

Erkanlı, Türkiye’de öğrenci evi projeleri kapsamında toplamı 430 milyon TL’yi bulan yatırımlara devam ettiklerini, Cardiff’te, OPTO ile olan ortaklık yatırımının ise 96 milyon TL’yi bulacağını, bu rakamın da yaklaşık 12 milyon sterline denk geleceğini söyledi.

Erkanlı, “Türkiye’de gayrimenkul sektöründe işlerin yavaşladığı bir noktada, bu kadar hızlı satış yapmamızın en önemli sebebi tüketiciye alternatif bir gayrimenkul yatırım aracı sunmamız” açıklamasını yapan Erkanlı, “Tasarrufu faize yatırırsak, enflasyon karşısında negatif faizle karşı karşıyayız. Konut desek, yine tabi ki önemli bir yatırım aracı ancak geri dönüşü uzun ve bu dönemde bir miktar yavaşladı. Türkiye’nin en çok sevdiği yatırım aracı gayrimenkul. O zaman gerçekten gayrimenkul içerisinde bu öğrenci evi alternatif yatırımını çok değerli buluyoruz” dedi. UNESCO raporuna göre Dünyada yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında Polonya, ardından ikinci sırada Türkiye’nin geldiğini belirten Erkanlı, “Uluslararası yatırımcılar radarlarını Türkiye’ye çevirmiş durumda” dedi.

Projenin inşaatının başladığını söyleyen Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel ise; “Yatırımcılar, 82 bin 950 Sterlin’den başlayan ve 114 bin 950 Sterlin’e kadar olan fiyatlarla öğrenci evlerine sahip olabiliyor. Öğrenci evleri 21 metrekare ile 28 metrekare alan arasında değişiyor. Projemizde 5 yıl boyunca sterlin üzerinden yüzde 7 kira garantisi taahhüt ediyoruz. İngiltere’de öğrenci evlerinde kira getiri ortalaması yüzde 4.5, Cardiff bölgesinin ise yüzde 5.5. Biz bu pazarda yüzde 7’yi garanti edebiliyoruz. Toplam 728 adet öğrenci evi inşaatı yapılacak. Biz ise 140 ünitelik blok bölümü kapsamında ortaklık anlaşması yaptık. Toplam 12 milyon Sterlin’lik bir yatırımla bu projeyi, Univa&Opto olarak beraber geliştireceğiz ve işletmeye açacağız. Projeye yatırım yapan bireysel ve kurumsal yatırımcılar 250 yıllık leasehold sistemine uygun şekilde tapularını alarak projenin yatırımcısı olmuş oluyorlar ve yüksek kira getirisini elde etmiş oluyorlar.”