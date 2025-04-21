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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk STK’lara 200 milyon Euro’luk fon desteği - İş-Yaşam Haberleri

        Türk STK’lara 200 milyon Euro’luk fon desteği

        L'Oréal Grup, çevresel ve sosyal sorunlara çözüm üretmek amacıyla oluşturduğu "Gelecek için L'Oréal Programı" kapsamında 200 milyon Euro'luk fon ayırdı. Bu fonlara, kadınların güçlenmesi ve çevrenin korunması alanında çalışan sivil toplum kuruluşları (STK) dünya genelinden başvurabiliyor. Türkiye'deki STK'lar da bu fonlardan yararlanmak için davet edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 16:13 Güncelleme: 21.04.2025 - 16:13
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        Türk STK'lara 200 milyon Euro'luk fon
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        L’Oréal Türkiye, 22 Nisan Dünya Günü’nde yaptığı çağrıyla, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık projeleri olan Türk STK’ları fonlara başvurmaya teşvik etti.

        Bugüne kadar L’Oréal Grup fonlarından Türkiye’den sadece 2 STK’nın yararlandığını anlatan L'Oréal Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Etkileşim Direktörü & Ülke Sürdürülebilirlik Lideri İrem Karaoda, “Kadınların güçlendirilmesi ve fırsat eşitliği sağlanması konusunda dünyada atılması gereken çok fazla adım var. Bu yolun katedilmesi için L’Oréal Türkiye olarak gerek gerçekleştirdiğimiz projeler gerekse iş birliklerimiz ile üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her iki konuyu da hepimizin ortak sorumluluğu olarak görüyoruz. L’Oréal Grup da bu ortak sorumluluğumuz için projeler geliştiren STK ve sosyal girişimleri desteklemek adına önemli bir kaynak ayırmış durumda. L’Oréal Türkiye olarak bizim hedefimiz ise Türkiye’den olabildiğince fazla STK ve sosyal girişimin bu fonlardan faydalanarak, hayata geçirmek istedikleri projeler için kaynak yaratabilmelerine olanak sağlamak. Bu vesile ile 22 Nisan Dünya Günü’nde dünyamızın öncelikli sorunlarına çözüm arayışında olan tüm STK ve sosyal girişimleri bu fonlardan yararlanmaya davet ediyoruz” dedi.

        Fonlar, kadınların güçlendirilmesi, iklim krizi, doğanın yenilenmesi ve döngüsel ekonomi gibi alanlara odaklanıyor. Kadınların Güçlendirilmesi Fonu, 2023’te 23 milyon Euro’luk kaynakla 1,3 milyon kadına ulaştı ve 420 kuruluşu destekledi. İklim Krizi Fonu, 2023-2024 döneminde 10 ülkede 620 binden fazla kişiye yardım sağladı. Doğa Rejenerasyon Fonu 6 projeye, Döngüsel İnovasyon Fonu ise 8 şirkete yatırım yaptı.

        L’Oréal Grup, sürdürülebilirlik alanında da faaliyetlerini sürdürüyor. Carbon Disclosure Project (CDP) tarafından iklim değişikliği, orman koruma ve su güvenliği konularında üst üste dokuz yıl “A Listesi”nde yer aldı. Geçen yıl Türkiye’de Kozalak Yangın girişimiyle iş birliği yapan L’Oréal Türkiye, Heybeliada’da 1 hektarlık orman alanını yangınlara karşı koruma altına aldı.

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