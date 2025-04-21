Türk STK’lara 200 milyon Euro’luk fon desteği

L’Oréal Türkiye, 22 Nisan Dünya Günü’nde yaptığı çağrıyla, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık projeleri olan Türk STK’ları fonlara başvurmaya teşvik etti.

Bugüne kadar L’Oréal Grup fonlarından Türkiye’den sadece 2 STK’nın yararlandığını anlatan L'Oréal Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Etkileşim Direktörü & Ülke Sürdürülebilirlik Lideri İrem Karaoda, “Kadınların güçlendirilmesi ve fırsat eşitliği sağlanması konusunda dünyada atılması gereken çok fazla adım var. Bu yolun katedilmesi için L’Oréal Türkiye olarak gerek gerçekleştirdiğimiz projeler gerekse iş birliklerimiz ile üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her iki konuyu da hepimizin ortak sorumluluğu olarak görüyoruz. L’Oréal Grup da bu ortak sorumluluğumuz için projeler geliştiren STK ve sosyal girişimleri desteklemek adına önemli bir kaynak ayırmış durumda. L’Oréal Türkiye olarak bizim hedefimiz ise Türkiye’den olabildiğince fazla STK ve sosyal girişimin bu fonlardan faydalanarak, hayata geçirmek istedikleri projeler için kaynak yaratabilmelerine olanak sağlamak. Bu vesile ile 22 Nisan Dünya Günü’nde dünyamızın öncelikli sorunlarına çözüm arayışında olan tüm STK ve sosyal girişimleri bu fonlardan yararlanmaya davet ediyoruz” dedi.