Sahaya çıkacak ilk ekip Fenerbahçe olacak. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Belçika'nın takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg yönetecek.

Grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, ikinci maçında Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe gruptaki üçüncü maçında ise deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kalmıştı.

Teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA 226. RANDEVUDA

Avrupa arenasında 226. maçını Anderlecht'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 225 karşılaşmada 82 galibiyet, 47 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 280 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.

BEŞİKTAŞ BELÇİKA DEPLASMANINDA

Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında Belçika'nın Genk ekibi ile karşılaşacak. Genk Arena'da TSİ 20.55'te başlayacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 yenen Beşiktaş, Malmö'ye ise deplasmanda 2-0 yenilmişti. Siyah-beyazlılar son maçında da Genk'e 4-2 kaybetmişti.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DA 214. MAÇI

Belçika'nın Genk ekibini konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 214. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 213 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. Beşiktaş, 86 karşılaşmadan mağlup ayrılırken, 45 mücadelede ise rakipleriyle yenişemedi.

Avrupa arenasında rakip fileleri 284 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 304 gol gördü.

AKHİSARSPOR, SEVİLLA'YI KONUK EDİYOR

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 4. maçında yarın sahasında İspanya ekibi Sevilla ile karşılaşacak. Akhisar Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta Fransız hakem Benoit Millot düdük çalacak.

Tarihinde Avrupa'daki dördüncü maçına çıkacak Akhisarspor, gruptaki ilk karşılaşmasında sahasında Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup oldu. İkinci müsabakada Belçika'da Standard Liege'e 2-1 yenilen Ege ekibi, son maçında da Sevilla'ya deplasmanda 6-0 kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ