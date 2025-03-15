Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki gelirleri belli oldu!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle birlikte bu sezon Avrupa kupalarında Türk takımı kalmadı. 2024-2025 sezonunda Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ülkemizi Avrupa kupalarında temsil ederken, takımlarımızın UEFA'dan elde ettiği gelirler de belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers'a penaltılarla boyun eğen Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti.
Sarı-lacivertlilerin elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı.
Ülkemizi bu sezon Avrupa kupalarında Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor temsil ederken, takımlarımızın UEFA'dan ne kadar gelir elde ettiği de ortaya çıktı. İşte rakamlar...
Trabzonspor: 1.1 milyon Euro
Başakşehir: 7.4 milyon Euro
Beşiktaş: 9.2 milyon Euro