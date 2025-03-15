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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki gelirleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki gelirleri belli oldu!

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle birlikte bu sezon Avrupa kupalarında Türk takımı kalmadı. 2024-2025 sezonunda Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ülkemizi Avrupa kupalarında temsil ederken, takımlarımızın UEFA'dan elde ettiği gelirler de belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 15:05 Güncelleme: 15.03.2025 - 15:05
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        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers'a penaltılarla boyun eğen Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti.

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        Sarı-lacivertlilerin elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı.

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        Ülkemizi bu sezon Avrupa kupalarında Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor temsil ederken, takımlarımızın UEFA'dan ne kadar gelir elde ettiği de ortaya çıktı. İşte rakamlar...

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        Trabzonspor: 1.1 milyon Euro

        5

        Başakşehir: 7.4 milyon Euro

        6

        Beşiktaş: 9.2 milyon Euro

        7

        Fenerbahçe: 14.8 milyon Euro

        8

        Galatasaray: 17.6 milyon Euro

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