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Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can EuroCup'ta yılın başantrenörü seçildi

Basketbol EuroCup'ta temsilcimiz Türk Telekom'u finale taşıyan başantrenör Erdem Can, turnuvada yılın başantrenörü seçildi.

Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can EuroCup'ta yılın başantrenörü seçildi
İHA

EuroCup'ta final mücadelesi öncesinde yılın en iyileri de belli olmaya devam ediyor. Bu sezon hem Türkiye'de hem de Avrupa kupalarında çok iyi bir sezon geçiren Türk Türklekom'da Başantrenör Erdem Can, yılın başantrenörü seçildi. EuroCup'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, EuroCup'taki takımların başantrenörleri tarafından 2022-2023 sezonunun başantrenörü seçildiğini ifade edildi.

Bu sezon başında takımın başına geçen Erdem Can, Türk Telekom ile Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde zirvede yer alırken, EuroCup'ta da takımı finale çıkardı.

Türk Telekom, EuroCup finalinde İspanyol ekibi Gran Canaria ile karşı karşıya gelecek ve kazanması durumunda gelecek sezon EuroLeague'de yer alacak.

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