EuroCup'ta final mücadelesi öncesinde yılın en iyileri de belli olmaya devam ediyor. Bu sezon hem Türkiye'de hem de Avrupa kupalarında çok iyi bir sezon geçiren Türk Türklekom'da Başantrenör Erdem Can, yılın başantrenörü seçildi. EuroCup'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, EuroCup'taki takımların başantrenörleri tarafından 2022-2023 sezonunun başantrenörü seçildiğini ifade edildi.