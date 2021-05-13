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Türk Telekom, Santral ile işe alım süreçlerini 'dijital'e taşıdı

Türk Telekom, yeni işe alım sistemi Santral ile insan kaynakları alanındaki süreçlerini tamamen dijital ortama taşıdığını duyurdu. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, "Santral ile işe alım talebinden işe başlamaya kadar tüm adımlarımız dijitalleşti, yeni sürecimiz ile şimdiden 30 bine yakın özgeçmiş yetenek havuzunda toplandı” dedi.

Türk Telekom Santral ile işe alımlarını dijitale taşıdı - Haberler
HABERTURK.COM

Türk Telekom, yeni işe alım sistemi Santral ile insan kaynakları alanındaki süreçleri dijitale taşıdı. Analiz ve geliştirme çalışmaları, şirketin benimsediği “Çevik Dönüşüm” yaklaşımı kapsamında bir yıldır devam eden Santral’in entegrasyonu tamamlandı.

Uygulamanın aktif hale gelmesiyle birlikte Türk Telekom’un işe alım süreçleri tümüyle çevrim içi yürütülmeye başlanarak uçtan uca dijital hale getirildi.

'30 BİN YETENEK HAVUZDA TOPLANDI'

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, Türk Telekom aday ve çalışanlarına pandeminin ilk günlerinden itibaren yaşattığımız dijital süreç deneyimini daha da ileriye taşımayı hedefledik. Çevik Dönüşüm yaklaşımımız kapsamında, insan kaynakları süreçlerindeki dijitalleşme odağımızı daha da genişleterek yeni dijital işe alım sistemimiz Santral’i hayata geçirdik. Santral ile işe alım talebinden işe başlamaya kadar tüm adımlarımız dijitalleşti, yeni sürecimiz ile şimdiden 30 bine yakın özgeçmiş yetenek havuzunda toplandı” dedi.

Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre Santral ile oluşturulan işe alım talebine ilişkin takip ve onay aşamaları da, çalışanlar ve yöneticiler tarafından dijital olarak takip edilebiliyor. Adaylar, “turktelekomkariyer.com.tr” adresinden iş başvurusu yapabiliyor, yöneticiler de aradıkları yetenekler için sistemden faydalanabiliyor.

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