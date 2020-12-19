Türk ve İngiliz yapımcılar buluştu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 23 Aralık tarihine dek gerçekleştirilecek 23'üncü Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nin ilk gününde 'Sektör Buluşması' gerçekleşti. Çevrim içi ortamda Türkiye ve İngiltere'den birçok deneyimli sinema ve televizyon yapımcısını bir araya getiren buluşmada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'de Film Çekim Olanakları - Filming in Turkey sunumu da gerçekleştirildi.

Sektör Buluşması'na Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat, TÜRSAK Başkanı Elif Dağdeviren, yapımcı Mehmet Yiğit Alp, dağıtımcı Ferhat Aslan, yapımcı Saner Ayar, yapımcı Sinan Turan, yapımcı ve yönetmen Murat Şeker, yapımcı Çağrı Özeren, dağıtımcı Marsel Kalvo, dağıtımcı Nurdan Horozoğlu, yapımcı Cemal Okan, yapımcı ve yönetmen Burhan Gün, İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel, yapımcı Bulut Reyhanoğlu, TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven katılırken; İngiltere'den katılan isimler arasında da Marc Lorber, Mike Beale, Tom Brisley, Dawn McCarthy-Simpson, Gwenllian Gravelle, Koulla Anastasi, Donald Taffner Jr., Jane Kelly, Anita Lewton-Moukkes ve Bill Locke yer aldı.



Buluşmada Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince İngiliz yapımcılara Türkiye'deki çekim mekanları, teknik altyapı, Türk Sinema endüstrisi, yabancı film yapım ve ortak yapım desteğine ilişkin bilgi verildi. Buluşmanın ilerleyen dakikalarında geliştirmekte oldukları projelerden bahseden konuklar, ortak yapım imkanları konusunda da görüşlerini paylaştılar. Yapım telifleri, pandemi sürecinde sinema salonlarının durumu, sinema seyircisinin alışkanlıkları, bağımsız filmlerin gösterimi, dağıtımı gibi güncel konular da ele alındı. Konu hakkında söz alan TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven ortak yapım süreci ve TRT'nin yapım fonlarına dair yabancı konukları bilgilendirdi. CJ Entertainment Genel Müdür Yardımcısı yapımcı ve dağıtımcı Ferhat Aslan da dağıtım ve bağımsız yapımlarla ilgili durumu değerlendirerek sinema sektörüne dair çözüm önerilerinde bulundu.

Festivalin bu yılki uluslararası PACT'in İş Geliştirme ve Küresel Strateji Müdürü Dawn McCarthy-Simpson da Türkiye ve İngiltere arasında birlikteliklere dair heyecanını dile getirdi. 2018 yılında PACT gibi üye kuruluşların küresel ortaklığındaki Global Creative Alliance'ı hayata geçirdiklerini söyleyen Simpson, Türkiye'den TESİYAP'ın da (Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği) küresel yapım ailesinde yer aldığını belirtti. Türkiye ve İngiltere'nin ilişkilerini kuvvetlendirecek adımları atmak için iş birlikler ve ortak yapımlar sayesinde hikaye anlatıcılığı kültürlerini harmanladıklarını ifade eden Simpson, bu sayede de küresel bir izleyici kitlesi için birlikte fevkalade hikâyeler çıkarılabileceğini belirtti.