Türkan Şoray; Mideme kramplar giriyordu

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yılın Aydını Yaşar Kemal' etkinliklerine Türkan Şoray ile Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu da katıldı.

Yazar Yaşar Kemal'in aynı adlı eserinden uyarlanarak 1981'de çekilen 'Yılanı Öldürseler' filminin yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu üstlenen Türkan Şoray, gösterime katılarak filmi seyircilerle birlikte izledi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleşen etkinlikte Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu'nun filmle ilgili sorularını yanıtlayan Türkan Şoray, Yaşar Kemal'in dünya çapında eserler kaleme aldığını belirtti.

Türkan Şoray, Yaşar Kemal'in 'Yılanı Öldürseler' filmi için kendisine "Pek çok kitabım filmleştirildi ancak en çok bunu sevdim" dediğini aktardı.

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Aynı film için daha önce kendisine başka bir yönetmenin başrol teklif ettiğini ancak çıkan aksaklıklardan dolayı çekilemediğini anlatan Türkan oray, senaryoyu okuduğunda 'Esme' karakterini çok sevdiğini ve bu yüzden filmin yönetmen koltuğuna da oturmaya karar verdiğini kaydetti.

Yaşar Kemal'in romanını beyaz perdeye uyarlarken ona lâyık olamamaktan çok korktuğunu dile getiren Türkan Şoray; "Ülkemizde en sevilen yazarların başında geliyor. Onun romanlarını ben hep soluksuz okudum. 'Esme' o kadar güzel bir başrol ki... O role hazırlanırken mideme kramplar giriyordu, heyecanlanıyordum. Filmi ben çekmeye karar verdim. O kadar sevdim bu rolü" dedi.