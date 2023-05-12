Türkan Şoray: Okuyun, çok çalışıp ülkede kalın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkan Şoray: Okuyun, çok çalışıp ülkede kalın

Türkan Şoray, Bursa'da katıldığı özel bir okul tarafından düzenlenen 'Anneler Günü' etkinliğinde duygu dolu anlar yaşadı. Toplantı yaptığı öğrencilere tavsiyelerde bulunan Şoray, "Okumayı sakın bırakmayın, devam edin. Dünyada yüksek okulları bitirmek, okumak kadar güzel bir şey yok. Onun için çok çalışın, ülkede kalın. Ülkemizi daha ilerilere götürün" dedi

ABONE OL
DHA
  • Türkan Şoray: Okuyun, çok çalışıp ülkede kalın - Magazin haberleri

    Türkan Şoray, Bursa'da özel bir okul tarafından düzenlenen 'Anneler Günü' söyleşisine katıldı.
  • Türkan Şoray: Okuyun, çok çalışıp ülkede kalın - Magazin haberleri

    "EĞİTİMLE İLGİLİ HER ŞEY BENİ ÇOK DUYGULANDIRIYOR"

    Öğrenciler ve velilerle buluşan Türkan Şoray, konuşması sırasında duygulu anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan ve gençlik yıllarında öğretmen olmak istediğini belirten Şoray, "Her zaman, herhangi bir okulun kapısından içeri girsem, içimi ılık bir şeyler kaplar. Hep okulda kalayım isterim. Çok garibinize gidecek belki ama öğrenci olmak isterim. Zaten yıllar önce sinema oyuncusu olmadan önce, annem beni yatılı öğretmen okuluna yazdırmış. Yatılı öğretmen okuluna gidecektim ve öğretmen olacaktım. Eğitimle ilgili her şey beni çok duygulandırıyor, çok heyecanlandırıyor" dedi.
  • Türkan Şoray: Okuyun, çok çalışıp ülkede kalın - Magazin haberleri

    "OKUMAK KADAR GÜZEL BİR ŞEY YOK"

    Kendisini dinleyen öğrencilere tavsiyelerde bulunan Türkan Şoray, "Gençler sizleri görünce o kadar mutlu oluyorum ki... Sizlerden o kadar güzel enerji alıyoruz ki... Bizim umudumuzsunuz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Sizler bu ülkeyi çok güzel yerlere getirin. Okumayı sakın bırakmayın, devam edin. Dünyada, yüksek okulları bitirmek ve okumak kadar güzel bir şey yok. Ben bunun eksikliğini çok çektim. Sinema benim okulum oldu ama çok isterdim imkanlarım müsait olsaydı, beni okutsalardı... Onun için çok çalışın, ülkede kalın. Ülkemizi daha ilerilere götürün. Çağdaş, ileri, güzel bir ülke olması için. Zaten öyleyiz ama daha da ileri gitmesi için sizlere güveniyoruz" şeklinde konuştu.

    Fotoğraflar: AA, DHA, İHA

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.