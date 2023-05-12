Türkan Şoray: Okuyun, çok çalışıp ülkede kalın

"OKUMAK KADAR GÜZEL BİR ŞEY YOK"



Kendisini dinleyen öğrencilere tavsiyelerde bulunan Türkan Şoray, "Gençler sizleri görünce o kadar mutlu oluyorum ki... Sizlerden o kadar güzel enerji alıyoruz ki... Bizim umudumuzsunuz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Sizler bu ülkeyi çok güzel yerlere getirin. Okumayı sakın bırakmayın, devam edin. Dünyada, yüksek okulları bitirmek ve okumak kadar güzel bir şey yok. Ben bunun eksikliğini çok çektim. Sinema benim okulum oldu ama çok isterdim imkanlarım müsait olsaydı, beni okutsalardı... Onun için çok çalışın, ülkede kalın. Ülkemizi daha ilerilere götürün. Çağdaş, ileri, güzel bir ülke olması için. Zaten öyleyiz ama daha da ileri gitmesi için sizlere güveniyoruz" şeklinde konuştu.



Fotoğraflar: AA, DHA, İHA