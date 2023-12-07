Türkçe de geçen en uzun kelimeleri okuyabilir misiniz?

1 Şurada Paylaş!









MUVAFFAKIYETSİZLEŞTİRİCİLEŞTİRİVEMEYEBİLECEKLERİMİZDENMİŞSİNİZCENE

Dünyanın en uzun kelimelerinden birisi olan bu kelimenin kökü "Muvaffakiyet"den gelir. Sondan eklemeli yapısından dolayı 70 harften oluşur. Kelimenin anlamı, "hemen başarısızlaştırıcı hâline getiremeyebileceğimiz kişilerden biriymiş" şeklindedir. Yani kişi isterse karşı tarafı başarısızlaştırabilir ancak uğraşması da gerekir gibi bir anlama gelir.

Çünkü muvaffakiyet "Başarı" demektir. Kelime "Muv-vaf-fa-ki-yet-siz-le-şi-tir-ici-le-şi-tir-i-ve-re-me-ye-bi-le-cek-le-ri-miz-den-miş-si-niz-ce-ne" şeklinde okunur.