Turkcell Avrupa Veri Merkezi açıldı

AA

Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek veri merkezi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törende Tekirdağ Kapaklı'da açıldı.

Açılışta konuşan Tekirdağ Valisi Yıldırım, dijital verilerin korunmasının ve işlenmesinin kurum ve kuruluşlar kadar devletler için de çok önemli olduğunu vurguladı.

Sanal ortamda üretilen veriye hakim olan devletlerin stratejik açıdan avantajlı konuma geçtiğini belirten Yıldırım, "Bu alana yapılan yatırımlar Türkiye'nin bilişim teknolojilerindeki başarısında çok etkili olacak. Burada Turkcell de başat rol oynamakta." diye konuştu.

Veri merkezlerinin Türkiye'ye sunacağı katkıya değinen Yıldırım, Turkcell Avrupa Veri Merkezi sayesinde dijital verilerin yurt dışına gönderilmeyip Türkiye'de güvenle saklanabileceğini kaydetti.

Yıldırım, "Veri merkezlerinin sayılarının artmasıyla uluslararası alanda önemli bir pazar olan veri merkezi sektöründe Türkiye ciddi bir söz sahibi olabilecek. Dijital veriler, küresel büyük teknoloji firmalarının tekelinde olmayacak, Türkiye'nin verilerinin saklanması için ödenen bedel ülkemizde kalacak." ifadelerini kullandı.

- "Hedefimiz Türkiye'yi veri ve bulut teknolojileri üssü haline getirmek"

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu da internet trafiğinin geçiş noktası haline gelen Türkiye'nin, verinin taşınması ve saklanması konusunda kilit bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Aksu, "Turkcell olarak amacımız, bu coğrafi üstünlük ile şirketimizin sahip olduğu ileri ve yenilikçi teknolojiyi kullanarak ülkemizi dünyanın en önde gelen veri ve bulut teknolojileri üssü haline getirmek. Bu hedefin yeni bir adımı olarak bugün açılışını yaptığımız Turkcell Avrupa Veri Merkezi'ni kamu kurumlarının, özel sektörün ve bölge ülkelerinin hizmetine sunmanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin farklı noktalarında bölge ülkelerine de hizmet verebilecek veri merkezleri inşa ettiklerini anlatan Aksu, salgınla birlikte şekillenen yeni çalışma şekilleri ve dijitalleşme ihtiyacının küresel düzeyde veri üretimini ve transferini artırdığını söyledi.

Tüm bu gelişmelerin, geleceğe değer katma vizyonuyla şekillendirdikleri veri merkezleri stratejilerinin haklılığını gösterdiğini vurgulayan Aksu, veri üreten, taşıyan ve işleyen Turkcell'in yurt içinde tutulmasını sağlayarak verileri güvence altına aldığını söyledi.

​​​​​​​Aksu, Türkiye'nin "bölgesel bir üs olma" konumunu güçlendirebilmek için yatırımları teşvik eden milli politikaların benimsenmesini ve hızla uygulamaya geçirilmesini çok değerli bulduklarını ifade etti.

- "Yeni nesil veri merkezlerimizle 'siber vatana' sahip çıkıyoruz"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise veri güvenliğini "siber vatan" olarak tanımladıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Turkcell olarak veri konusunu milli mesele olarak görüyoruz. Uzun yıllardır 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' diyerek yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz. Milli servetimiz veriyi, küresel risk ve tehditlere karşı korumak hepimizin görevi. Bu doğrultuda inşa ettiğimiz veri merkezlerimizde yerlilik oranımızı da hızla arttırıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Avrupa Veri Merkezi'mizde yerlilik oranımız yüzde 75 seviyesine ulaşarak Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek veri merkezi oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de verimize sahip çıkarak ülke sınırları içerisinde tutmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz."

- 6 bin sensör ile 40 bin nokta sürekli izleniyor

Verilen bilgiye göre, Turkcell tarafından Tekirdağ Kapaklı'da 37 bin 277 metrekarelik alana kurulan ve 7 bin 238 metrekarelik beyaz alana sahip Avrupa Veri Merkezi ile şirketin bu alanda yaptığı yatırım miktarı 2,5 milyar lirayı aştı.

İstanbul Havalimanı'na 85 kilometre uzaklıktaki Avrupa Veri Merkezi, 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olma özelliği taşıyor. Depremin hemen sonrasında hizmet vermeye devam ediyor. Kapıların ve duvarların yangına 120 dakika boyunca dayanıklı olduğu veri merkezinde, 6 bin sensör ile 40 bin nokta sürekli izleniyor.

Turkcell Avrupa Veri Merkezi ayrıca, sahip olduğu Tier III sertifikası sayesinde kurumlara sunucu barındırma, bulut bilişim, erişim, yedekleme, siber güvenlik, felaket kurtarma, yönetilen hizmetler ve cihaz temini hizmetlerini de sağlıyor. Avrupa Veri Merkezi, aynı zamanda yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen "Leed Gold" sertifikasına da sahip durumda bulunuyor.

Halihzırda Avrupa'nın ve Türkiye'nin en teknolojik veri merkezi konumunda olan Avrupa Veri Merkezi, aynı zamanda yerlilik oranı en yüksek veri merkezi olmasıyla da dikkat çekiyor. Turkcell, yeni veri merkezinde yerli üreticilerin geliştirdiği iklimlendirme sistemleri, kabinetler ve güç kaynakları ile hizmet veriyor.