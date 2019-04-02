Turkcell, sermayesinin yüzde 41.45'ine sahip olduğu Fintur'un paylarının Sonera Holding'e devrinin bugün tamamlandığını duyurdu. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Sermayesinin %41,45'ine sahip olduğumuz Fintur'un paylarının Sonera Holding'e devri 2 Nisan 2019 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu satış işleminin (Fintur hisseleri) nihai bedeli 352,9 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir. Hisse devir işleminden elde edilen 772,4 milyon TL karın 2019 yılı birinci çeyrek mali tablolarımıza yansıyacağı öngörülmektedir" denildi.



Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:



"12 Aralık 2018 tarihinde yaptığımız açıklama çerçevesinde, sermayesinin %41,45'ine sahip olduğumuz Fintur Holdings B.V. ("Fintur")'un paylarının tamamının, Fintur'un diğer hissedarı olan Sonera Holding B.V'ye devri 2 Nisan 2019 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu satış işleminin nihai bedeli 352,9 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir. Hisse devri için gerekli ön şartların Mart ayı içerisinde tamamlanmasından dolayı, işlemden elde edilen 772,4 milyon TL karın 2019 yılı birinci çeyrek mali tablolarımıza yansıyacağı öngörülmektedir.



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: "Bugün, şirketimiz tarihinde önemli bir stratejik gelişme olan işlemi tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bir yıldan uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve azınlık hissedarı olduğumuz Fintur iştirakimizin ortağımıza devri 353 milyon Euro bedelle gerçekleşti. Bu işlem, "Asset light" yani verimli bilanço olarak tanımladığımız stratejimizin, fiziki varlıklarımızın Türkiye'ye odaklı ve uluslararası büyümenin dijital varlıklarla sağlanacağı stratejimizin teyidi niteliğindedir.



Aynı zamanda, bilançomuza yaklaşık 2,2 milyar TL karşılığında nakit girişi sağladığımız bu işlem ile likiditemiz ve bilanço oranlarımız daha da güçlenmiş, döviz pozisyonumuz fazlaya dönüşmüştür. Bu işlemden yaratılan kaynağı müşterimize sunduğumuz değeri zenginleştirecek ve teknolojimizi güçlendirecek yatırımlarda kullanacağız. Müşteri odaklı yaklaşımımız ve yenilikçi teknoloji çözümlerimiz ile insan kaynağımıza ve tüm paydaşlarımıza değer yaratma stratejimizle sürdürülebilir ve karlı büyümeye, dijital operatör vizyonumuza odaklanmaya devam edeceğiz." dedi.



Söz konusu satış işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 5 ve 6'ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde "Önemli Nitelikteki İşlem" sınıfına girmemektedir*.



*İlgili oran hesaplamalarına aşağıda yer verilmektedir:

a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki (31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar) kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı: kayıtlı değer 1.720.305 Bin TL, aktif toplamı 42.765.275 Bin TL olup, %4,0'dır.

b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı: Yönetim Kurulu Kararı tarihi olan 11 Aralık 2018 tarihinden önceki 6 aylık günlük ortaklık değerinin ortalaması 26.256.218 Bin TL ve gerçekleşen işlem tutarının 31 Mart 2019 tarihli gösterge EUR/TL kuru itibarıyla 2.229.595 Bin TL olup, %8,5'dir.

c) Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde ayni hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun 31 Aralık 2018 yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı: gelire katkısı 0 TL ve son yıllık finansal tablolardaki satış geliri 21.292.475 Bin TL olup, %0'dır.



